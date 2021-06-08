Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июня 2021 года: ПЦР-тест сделают на ЖД-вокзале, сигареты и вейпы способствуют «короне», запрет на выезд могут отменить

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июня 2021 года: сделать ПЦР-тест теперь можно на ЖД-вокзале, сигареты и вейпы способствуют «короне», а запрет на выезд из Беларуси могут отменить. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По последним данным, в Беларуси заболели 400 422 человека. Прирост за сутки в этот раз – всего 570 человек. Возможно, такая низкая цифра обусловлена тем, что в выходные, как правило, делают меньшее количество тестов, поэтому цифра по новым зараженным в после выходных, как правило, ниже. За сутки умерли 9 человек – это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 919 человека. Количество выздоровевших за сутки – 378 человек.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 438 423 за все время, в том числе 10 593 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 431 тысячи зараженных в сутки. Число ежедневных смертей также немного пошло вниз – ежедневно от коронавируса сейчас умирает около 9700 тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,75 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 160 человек, в Литве – 4 309, в Латвии – 2 413, в Украине – 51 215 человек.

Сделать ПЦР-тест в Минске можно будет еще на железнодорожном вокзале

Отдельную лабораторию для пассажиров железнодорожного транспорта открыли «в связи с многочисленными обращениями граждан». Начнет работать лаборатория с 10 июня 2021-го года. Для прохождения тестирования нужно будет предварительно записаться онлайн, а в день тестирования пройти в левое крыло вокзала со стороны гостиницы.

- Запись на тестирование открывается по пятницам с 9.00 часов на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья). Например, в пятницу, 11 июня, в 9.00 часов будет доступна запись на неделю с 14 по 19 июня, - уточнили в организации.

Услуга ПЦР-тестирования платная: 39,8 рублей для резидентов Беларуси, и 57,58 - для нерезидентов (стоимость актуальна на 10 июня 2021 года).

Чтобы пройти ПЦР-исследование необходимо предоставить в лаборатории копию паспорта (страницу с пропиской и страницы 31 - 33), копию билета или другого билета, подтверждающего выезд, а также квитанцию оплаты услуги.

Ученые нашли «ворота» для коронавируса: употребление сигарет и вейпов повышает вероятность заражения коронавирусом нового типа

Американские медики провели исследование, подтверждающее прямую зависимость увеличения заражаемости коронавирусом от пристрастия к сигаретам и вейпам. Так медики выяснили, что при попадании в организм концентрата табачного дыма и веществ из жидкости для никотиновых вейпов увеличивается вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких.

- Это подтверждает, что употребление сигарет и вейпов повышает вероятность заражения коронавирусом нового типа, - комментируют исследователи.

Напомним, несмотря на то, что мнения некоторых исследователей на тему курения и коронавируса зачастую разнятся. Однако все они сходятся в одном, что количество рецепторов ACE2 в легких зависит от заражаемости «ковидом», так как именно эти рецепторы вирус использует, чтобы проникнуть в клетки человека.

- У курящих и некурящих количество этих рецепторов в легких различается, - подтверждают ученые.

В итоге опытным путем выяснено, что именно экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов заметно увеличивают количество молекул ACE2 на поверхности клеток легких и в жидкостях внутри легочных тканей, создавая «ворота» для коронавируса.

Кроме того ученые несколько дней «окуривали» клетки легких сигаретным и вейповым дымом - в итоге это негативно сказалось на способности клеток легких сопротивляться инфекции.

- В среднем по сравнению с некурящими вирусные частицы проникали в клетки легких курильщиков и вейперов на 20% чаще, - уточнили исследователи.

Также ученые считают, что молекулы никотина могут увеличивать уязвимость клеток к атакам коронавируса сами по себе. А при его накоплении - увеличивать концентрацию кальция. Свои исследования американские медики намерены продолжить.

СМИ: Минздрав предложит Совмину отменить запрет на выезд из Беларуси

Белорусское Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление №705 от 7 декабря 2020-го года, установившее антиковидные ограничения на въезд и выезд из Беларуси. В Минздраве намерены предложить белорусскому правительству отменить запрет на выезд из Беларуси для граждан наземным транспортом. Предположительно смогут выезжать из страны не только вакцинированные, но все белорусы.

Однако источник ресурса уточнил, что утверждать, что Совмин это изменение одобрит, он не может. Но добавил, что, по крайней мере, Минздрав рекомендует это сделать.

Уточняется, что проект такого документа после прохождения юридической экспертизы уже передается на рассмотрение в Совмин.

Также в Беларуси могут в скором времени отменить самоизоляцию для пребывающих иностранцев.

- Высока степень вероятности того, что еще до конца июня в Беларуси отменят 10-дневную самоизоляцию для вакцинированных иностранцев по прибытии в Беларусь. Причем, скорее всего, это будет касаться любых вакцин, какого-то специального перечня не будет определено, - прокомментировал источник officelife.media.

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