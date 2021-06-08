Что меняется в Уголовном кодексе: вырастут сроки за насилие над силовиками, постоянных участников протестов смогут наказывать лишением свободы

Увеличены сроки и за сопротивление милиции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во вторник, 8 июня 2021 на Национальном правовом портале опубликован закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс. Часть положений закона вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, другие изменения вступят в силу через 3 месяца.

Во время подготовки поправок в уголовное законодательство обсуждалась отмена смертной казни, но в обновленном Уголовном кодексе этот вид наказания остался.

За убийство милиционера или военного – до 12 лет лишения свободы

По действующему УК за сопротивление сотруднику ОВД, который охраняет общественный порядок, могут назначить два года лишения свободы, в обновленном кодексе срок увеличен до 3 лет.

Если преступление совершено группой лиц с применением насилия – нарушителю грозит 7 лет вместо нынешних 5.

За насилие и угрозы милиционеру – до 7 лет лишения свободы вместо 6. Сроки за оскорбление и клевету в отношении президента, за насилие в отношении судьи или народного заседателя тоже увеличены.

Максимальное наказание за убийство милиционеров повышено с 10 до 12 лет. По этой же статье будут судить и за убийство военнослужащих.

По статье «Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей» теперь будут проходить и те, кто оскорбил родственника представителя власти. Помимо штрафа, ареста и «химии» в этой статье добавилось и лишение свободы на срок до 3 лет.

Расширена вилка наказание и за клевету: если сейчас возможный максимум по этой статье – ограничение свободы, то в будущем за это смогут назначать и лишение свободы на срок до 3 лет.

Ужесточили наказание за распространение сведений о частной жизни

Появилась в УК и статья о нарушении законодательства о СМИ. Теперь владелец медиа, которое официально не зарегистрировано как СМИ, за распространение запрещенной информации (если это произошло в течение года после административного взыскания за такое же нарушение) может быть наказан общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ужесточается ответственность за сбор и распространение информации о частной жизни. Напомним, в 2021 году в белорусских судах рассмотрели много уголовных дел, связанных с распространением личных данных сотрудников силовых ведомств.

По действующем УК, за незаконный сбор или распространение информации о частной жизни человека без его согласия, «повлекшее причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего» предусмотрены общественные работы, или штраф, или арест. В обновленном УК за это же преступление могут наказать более жестко: ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если распространение информации о частной жизни человека связано с его работой или выполнением общественного долга, наказание будет еще более суровым: срок ограничения или лишения свободы увеличивается до 5 лет.

Срок за уклонение от уплаты налогов вырастет

Возможным наказанием за кражу и мошенничество в крупном размере будет и ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, тогда как по действующему кодексу за это назначают только лишение свободы.

За уклонение от уплаты налогов будут наказывать более строго, если этим был нанесен ущерб в особо крупном размере: сейчас за такое преступление суд может назначить ограничение свободы на срок до 5 лет или от 3 до 7 лет лишения свободы. После вступления обновленного кодекса в силу, «химию» за это уже назначить не смогут, а срок лишения свободы вырастет: минимальным станет срок в 5 лет за решеткой, максимум – 12.

Бесправников могут отправить на «химию»

Уголовную ответственность ввели для бесправников-рецидивистов. За неоднократное управление автомобилем без прав может грозить от общественных работ или штрафа до ареста.

Если по этой же статье бесправника будут наказывать повторно, суд может назначить штраф, исправительные работы, арест или «химию» на срок до двух лет.

На третий раз за участие в акции могут назначить наказание вплоть до лишения свободы

Появилась в документе и анонсируемая статья за неоднократное участие в незаконных массовых мероприятия. Напомним, по новому КоАП срок административного ареста за повторное участие в протестных акциях увеличен с 15 до 30 суток.

В третий раз человека могут осудить уже по уголовной статье и назначить арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Надругательство над флагом – до 3 лет лишения свободы

Появились в УК и три статьи, направленные на борьбу с экстремизмом. Содействие экстремистской деятельности будет наказываться ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. Наказание за «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности» - от «химии» до лишения свободы на срок до 3 лет.

За «Неисполнение решения о признании организации экстремистской и (или) приостановлении ее деятельности» могут назначить от ареста до лишения свободы на 3 года.

Более серьезное наказание предусмотрено за надругательство над государственными символами (герб, флаг, гимн) – вплоть до ограничения или лишения свободы на три года.

К уголовной ответственности смогут привлечь за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Республики Беларусь. Возможное наказание - арест или лишение свободы до 5 лет, и до 7 лет лишения свободы – если эти призывы появились в СМИ и интернете.

Вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Так, за умышленные действия по реабилитации нацизма можно получить штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

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