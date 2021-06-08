Секретная техника, украинские и китайские солдаты, смена локации и «агротрэш»: как проходили военные парады в Беларуси за 25 лет

Как в Минске проходили парады в разные годы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До 3 июля остается меньше месяца, а подготовка к военному параду в Минске не началась. А пока в соцсетях обсуждают, состоится ли вообще в этом году парад, «Комсомолка» вспомнила, как проходили военные парады в Минске в годы суверенитета страны.

Как известно, военные парады в Минске проводят каждый год. Раз в пять лет (на юбилейные даты) – в День Победы: так было в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах. В остальные годы военные парады проходят на 3 июля.

Военный парад, посвященный 50-летию Победы. Минск, 9 мая 1995 года. Фото: БелТА.

Но так было не всегда, ведь 3 июля День Независимости стали отмечать только после референдума, который прошел в ноябре 1996 года. Раньше этот праздник приходился на 27 июля — день принятия Декларации о государственном суверенитете БССР - и обходился без парадов. 3 июля же тогда отмечался как день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля 1997 года: официальные торжества на площади Независимости

Это был первый военный парад на 3 июля. В тот год Минск праздновал юбилей - 930-летие. Парад проходил на площади Независимости - пешие расчеты и военная техника, над площадью пролетела военная авиация.

Впервые военный парад на 3 июля в суверенной Беларуси прошел в 1997 году. Фото: БелТА.

Кроме наземной техники в 1997 году минчанам показали военную авиацию. Фото: БелТА.

Уже тогда парад стал демонстрацией не только военной мощи страны, но и ее спортивных успехов. Вслед за военной техникой прошли гимнасты, баскетболисты, теннисисты и другие спортсмены.

3 июля 1998 года: без военной техники, но с авиашоу

Парад на площади Независимости прошел без военной техники – зато в небе над Боровой устроили авиационный праздник.

3 июля 1998 года на площади Независимости в Минске прошел парад и молодежное шествие. Фото: БелТА.

1998 год: авиашоу на Боровой. Фото: БелТА.

1998 год: авиашоу на Боровой. Фото: БелТА.

3 июля 1999 года: из-за трагедии на Немиге ничего не праздновали 40 дней

Праздник омрачила трагедия, которая случилась за месяц до этого: 30 мая 1999 года в страшной давке на ступеньках перехода станции метро «Немига» погибли 53 человека – в основном молодые люди. Сначала были два дня официального траура, потом в течение 40 дней не проводили праздничные мероприятия. Минчане вспоминают, что празднование 3 июля прошло скромно – по крайней мере, военного парада никто не помнит.

В 2000-ом году парад провели на 9 мая, а в 2001-ом - снова на 3 июля: к танкам и самолетам, добавляется гражданская техника – тракторы, комбайны, БелАЗы.

В 2001 году после танков на параде проехала сельхозтехника. Фото: БелТА.

3 июля 2002 года: переезд на Октябрьскую площадь

Парад впервые на Октябрьской площади. Гвоздем этого парада становится выступление роты почетного караула, которая впоследствии станет неотъемлемой частью всех будущих парадов. По такому же сценарию и там же проведут парад и в 2003 году.

3 июля 2004 года: переезд на улицу Варвашени

Парад впервые проходит у стелы «Минск – город-герой» - на перекрестке тогдашних улицы Варвашени и проспекта Машерова). Впервые в программу парада была добавлена военно-историческая часть с демонстрацией техники времен войны.

9 мая 2005 года: парад остался там же, но улицы сменили название

Парад прошел там же, где и в 2004 году, но только за два дня до парада проспект Машерова стал проспектом Победителей, а улица Варвашени – проспектом Машерова. Кстати, многие минчане путаются до сих пор. В тот год, по официальным данным, за парадом вживую наблюдало около 120 тысяч человек.

3 июля 2006 и 2007 годов: вместо танков – молодожены, спортсмены и «Белорусская ваза»

Следующих три года военные парады на день Независимости проходили без военной техники – только с пешими парадными «коробками». Зато усилили «гражданскую» часть: в 2006 году на парад вывели даже молодоженов. В 2007 году к театрализовано-спортивному шествию привлекли боле четырех тысяч человек. В тот же год показали знаменитую «Белорусскую вазу», впервые продемонстрированную в 1937 году на параде в Москве. На ее конструирование потребовалось более 400 человек.

3 июля 2008 года: вечером – бомба в пакете из-под сока

В 2008 году шествие спортсменов должно было символизировать наши успехи на предстоящих играх в Пекине. А вечером в тот день у стелы на проспекте Победителей во время праздничного концерта, где присутствовал и президент, прогремел взрыв, было ранено более полусотни человек. Только после теракта в минском метро выяснится, что бомбу заложил тот самый Дмитрий Коновалов, кто устроил и взрыв на «Октябрьской». По версии следствия, он смастерил ее в пакете из-под сока «Садочок», пронес через КПП и привел в действие.

3 июля 2009 года: снова военная техника и Николай Лукашенко впервые на трибуне

В тот год на парад вернулась военная техника, за которой в колонне гражданской техники ехали многотонные БелАЗы. Именно на том параде впервые появился младший сын Николай - в специально пошитой военного кроя форме и пилотке.

9 мая 2010 года: вместе маршируют россияне и украинцы

Тогда в пешей колонне перед трибунами прошли почти 30 тысяч военнослужащих, в том числе впервые принимали участие представители вооруженных сил России и Украины. Сейчас, спустя десять лет, сложно представить войска этих двух стран на совместном военном параде.

3 июля 2011 года: агротреш на фоне экономического кризиса

Парад прошел на фоне горячей экономической ситуации в стране. На фоне празднований проходили «молчаливые акции», которые закончились задержаниями. А военный парад и театрализовано-спортивное шествие запомнилось яркими элементами, который минчане называли «агротрэш»: например, трактор «Беларус» с приклеенными глазами и накрашенными губами. Были также повышенные меры безопасности.

3 июля 2012, 2013, 2014: российская военная техника

Последующие три года парады проходят без существенных новаций: с колоннами военной техники, тракторами и спортсменами. Начиная с 2012 года, на наш парад приезжает еще и российская техника. В том году это были зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» - сейчас такие воюют в Сирии. В 2013 году - комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», а еще бронеавтомобили «Тигр». В 2014 году на нашем параде наземной техники вооруженных сил России не было – ограничились только самолетами и вертолетами. В 2014 году за два дня до парада приезжает Путин – вместе с Лукашенко он участвует в открытии нового здания музея ВОВ, но на сам парад не остается.

9 мая 2015 года: рассекретили главную белорусскую новинку - систему «Полонез»

Тот парад впервые принимали на двух роскошных парадных кабриолетах HongQi (в переводе - «Красное знамя») – это подарок китайцев. Также на параде выступил оркестр ВВС США. Главной белорусской новинкой стал «Полонез». Комплекс выполнен на четырехосном шасси «Астролог» производства нашего МЗКТ, с ракетой помогли китайцы. Даже на генеральной репетиции они были закрыты глухими тентами. На параде с «Полонеза» впервые сняли маскировку.

Главной белорусской новинкой на параде в 2015 году стал «Полонез». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Еще одна новинка - белорусско-российский бронеавтомобиль «Лис», копия российского «Тигра», известного как «такси для вежливых людей». Также в параде впервые участвовала дальняя авиация российской армии – бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС – символы холодной войны. А журналисты обратили внимание, что на военном кителе Николая Лукашенко появились такие же погоны, как у его отца.

3 июля 2016 года: вместо спортсменов – патриотические песни и пляски

Впервые за долгие годы в программе парада не было молодежного спортивного шествия, вместо него зрителям предложили пафосный вокально-хореографический номер патриотического содержания. Не было рядом с отцом-главнокомандующим и его младшего сына. Пресс-служба президента потом объясняла, что Николай смотрел за парадом с соседней трибуны. Зато был тогдашний министр внутренних дел Игорь Шуневич в форме сотрудника НКВД.

3 июля 2017 года: показали ряд белорусских новинок

Среди новинок - бронеавтомобили «Кайман» и VOLAT V1, радиорелейная станция «Цитрус», модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5, минометный комплекс «Сани» на базе грузовика МЗКТ 500200, медицинская машина переднего края «Спасатель» и мобильный зенитно-артиллерийский комплекс 2К20 «Зенит». В небе над Минском появилась российская ударная авиация: вертолеты КА-52, самолеты Су-27 (такие принимали участие в минском параде впервые, хотя сами по себе новинкой не являлись – их выпускают с 1985 года) и Су-34.

3 июля 2018 года: впервые на параде – военные из Китая

Впервые за шесть лет белорусский парад на 3 июля прошел без российской наземной военной техники - ограничились только самолетами и вертолетами. Зато впервые в белорусском параде приняли участие военные Народно-освободительной армии Китая.

Китайские военные на параде Независимости в Минске, 2018 год. Кадр телетрансляции.

Так же впервые мы увидели в парадном строю женщин-военнослужащих - их собирали со всей Беларуси. Одеты боевые дамы были в персонально подогнанную форму единого образца - парадные китель, юбку, белую рубашку и туфли на каблуках.

Женщины-военнослужащие на параде Независимости в Минске, 2018 год. Кадр телетрансляции.

Российская коробка на параде представлена бойцами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, которая дислоцируется в Пскове. Три заявленные белорусские новинки - миномет «Нона-М1», модернизированный БТР-70МБ и противотанковый робот «Богомол».

3 июля 2019 года: впервые на параде – женщины-милиционеры

Второй раз парад прошел вечером - начало в 21.00 (раньше такое было только в 2014 году на 9 мая). Впервые отдельной «коробкой» прошли женщины из МВД - их отбирали по всей стране. Как и раньше, в параде прошла «коробка» российских военных - 300 человек из Кантемировской танковой дивизии. А еще в параде примут участие китайские и азербайджанские военные. После двухлетнего перерыва парад снова прошел с участием российских «символов холодной войны».

А еще оказалось, что трибуна, на которой стоит Александр Лукашенко, оборудования мощным кондиционером.

9 мая 2020 год – самый скандальный и малочисленный парад

В тот год проведение парада обросло различными слухами. В стране бушует первая волна коронавируса, 7 тысяч белорусов подписали петицию за отмену парада, против проведения парада высказались представители ВОЗ. Пошли слухи, что многие участники парада болели коронавирусом, а парад все же решили отменить, поскольку даже в программе телепередач о мероприятии ничего не сообщалось. Однако подготовку не прекращали. Правда, с генеральной репетицией тянули до последнего, и в результате ее провели буквально за несколько часов до самого парада.

Изначально парад Победы в Минске собирались провести вечером: утром 9 мая Александр Лукашенко собирался лететь на парад в Москву. Однако из-за коронавируса президент России Владимир Путин отменил парад на 9 мая, и минский парад перенесли на утро.

Планировалось, что в минском параде примут участие россияне со своей техникой и авиацией. Но российские военные от участия в минском параде отказались - из за эпидемиологической ситуации.

Среди новинок того парада были реактивная система залпового огня «Флейта» на базе броневика ASILAK, Гусеничный робот «Вистл», новый танковоз от МЗКТ и станция спутниковой связи «Восход». Судя по телекартинке, минчане проигнорировали парад: заполненными были в основном только «официальные» трибуны.