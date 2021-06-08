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Общество8 июня 2021 11:51

Чартеров в Турцию стало больше, цены на Египет растут, от купленных туров почти не отказываются: куда белорусы летят на отдых летом-2021

Узнали у представителей турсектора, куда сейчас белорусы могут отправиться на отдых и на каких условиях
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
В этом году для беларусов доступно не так много стран

В этом году для беларусов доступно не так много стран

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Новой отправной точкой в работе туризма стал прошлый 2020 год: пандемия изменила и туристов, и туроператоров, и турфирмы.

- Во-первых, люди, которые сейчас настроены на отдых и обращаются за турами, осознают: любая поездка в любую страну сейчас сопряжена с рисками. Раньше основным фактором была пандемия коронавируса и непредсказуемость эпидемиологической обстановки. Сейчас к этому аспекту добавился запрет на полеты «Белавиа» в европейском воздушном пространстве, - анонимно поделилась с «Комсомолкой» директор одной из столичных турфирм.

По ее словам, в 2020-м, когда страны, куда у белорусов были забронированы туры, запрещали въезд на свою территорию, у туристов был настоящий шок: «Узнав об отмене туров, люди массово требовали возврата денег, фактически не рассматривали возможность переноса сроков отдыха или его направления». Сейчас люди приняли новые условия, правила, изменчивость ситуации.

Как отмечают специалисты, в этом сезоне и туристы, и турагентства, и туроператоры ищут конструктивные способы организовать отдых. 2020-й уже оставил на рынке самых сильных игроков: те, кто не справился с кризисными ситуациями, уже закрылись. А туристы агентство почти во всех случаях выбирают осознанно - по рекомендации или собственному предыдущему опыту.

В числе доступных и популярных - турецкие курорты Средиземного и Эгейского морей

В числе доступных и популярных - турецкие курорты Средиземного и Эгейского морей

Фото: Виктор ПАЖИТОК

САМОЛЕТОМ ИЗ МИНСКА МОЖНО УЛЕТЕТЬ НА ОТДЫХ В ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ

После истории с самолетом авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и совершил посадку в Минске, ситуация развивалась стремительно: сейчас для самолетов “Белавиа” закрыто европейское воздушное пространство.

- Такие популярные и любимые белорусами направления, как Албания, Черногория и прочие - отпали. Еще один самый, скажем так, существенный барьер - запрет на полеты над территорией Украины. После того как он был введен, можно говорить о том, что для белорусов, которые хотят полететь отдыхать из Минска, доступными остались Египет, Турция, Грузия и ОАЭ. Это четыре страны, отдых в которых можно смело бронировать: маршруты согласованы, самолеты летают по расписанию.

- Те, кто купил тур, скажем, в Албанию, которая уже недоступна, что делают?

- В подавляющем большинстве люди перебронируют туры. Сейчас основная тенденция такова: чартерные рейсы по закрывшимся направлениям перебрасывают по тем, которые доступны. Больше всего вылетов добавили именно на турецкие курорты. Основная часть туристов соглашаются на перебронирование в условные Кемер, Сиде или Аланию, - рассказали нам в другом турагентстве.

Как говорят представители турсектора, работать им сейчас приходится по-настоящему стахановскими темпами.

- У нас сотрудники работают по 12 - 14 часов, радует, что туристы с пониманием относятся к ситуации: со всеми мы связываемся по очереди. Большинство из тех, кто купил тур в Албанию, Черногорию, соглашаются лететь в Турцию: люди то ли в шутку, то ли в серьез говорят, что им уже все равно, на каком море отдохнуть, лишь бы это произошло. По ценам ситуация такая: Албания и Турция в принципе всегда были сопоставимы, но в первом случае туры чаще всего не предполагали питание (только перелет, проживание в апартаментах или отеле, иногда был включен завтрак), а в Турции за сопоставимые деньги - система «все включено». По климату эти страны также схожи - в качестве отдыха никто не потеряет.

Туристы вынуждены доплачивать за крюк, которые самолеты делают, облетая территорию Украины. Но от купленных туров отказываются единицы

Туристы вынуждены доплачивать за крюк, которые самолеты делают, облетая территорию Украины. Но от купленных туров отказываются единицы

Фото: Виктор ПАЖИТОК

ВОЗВРАТЫ ДЕНЕГ ЗА КУПЛЕННЫЕ ТУРЫ - ЕДИНИЧНЫ

Несмотря на то что большинство туристов согласны поменять Албанию на Турцию, некоторые на подобную альтернативу не соглашаются. Им возвращают деньги.

- Можно сказать, что таких случаев около 5 - 10%. Конкретно наше агентство было ориентировано не только на Турцию и Египет, но и Албанию. У нас очень много броней именно в эту страну. Те, кто отказываются от перебронирования на другие направления, иногда спрашивают: как можно добраться до Албании не из Беларуси. Мы не советуем это делать. Даже если что-то найти с несколькими пересадками, организовать сложный маршрут, это будет уже не организованный туризм. Приведу пример: на первом рейсе, который летел из Минска в Албанию, было семь наших туристов. Потом страна неожиданно закрылась. Если бы они ехали самостоятельно, вопрос с их возвращением в Беларусь остался бы полностью на них. А так как за ними - два юрлица: туроператор и мы как турагент, - то они прилетели домой без вопросов. То же и с туристами, которые купили пакетный тур и сейчас отдыхают в Тунисе. Их тоже вывезут обратно в Беларусь.

Цены на отдых в Турции в этом году сопоставимы с цифрами предыдущего года

Цены на отдых в Турции в этом году сопоставимы с цифрами предыдущего года

Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО С ЦЕНАМИ?

Количество чартеров в Турцию существенно увеличилось. Чартеров в Египет тоже стало больше, но не так существенно.

- Сейчас по Турции есть много интересных предложений в соотношении «цена - качество». Перебронируются туристы и на Грузию, эта страна тоже пользуется спросом как альтернатива, а вот в ОАЭ летом очень жарко, это не всем подходит.

Поинтересовались мы и ценами: оказалось, что стоимость туров, например в Турцию, если сравнивать их с 2019 и 2020 годами, стала даже ниже.

- Цены выросли бы, если бы количество чартеров не увеличили - тогда высокий спрос спровоцировал повышение цены. Турецкие отели сейчас тоже не могут сильно повысить цены: к ним по-прежнему не летают туристы из России, в потере еще и белорусов, которые испугаются роста цен, отельеры не заинтересованы. Что касается цен туров в Египет, то они начали расти еще весной, здесь тенденция простая: чем ближе дата вылета - тем дороже стоит турпаркет. Горящих путевок нет, все разбирают, - констатируют специалисты.

Как будет развиваться ситуация дальше и какие страны станут доступны для отдыха - покажет время

Как будет развиваться ситуация дальше и какие страны станут доступны для отдыха - покажет время

Фото: Виктор ПАЖИТОК

КСТАТИ

А КАК С ЧЕРНЫМ МОРЕМ?

Одним из вполне реальных вариантов отдыха - поездка в Россию на черноморские курорты. Главное, оказаться в Адлере, а там масса вариантов: до города Гагры - 35 километров, 40 - и вы на Красной Поляне, до Роза Хутор - 60.

С 9 июня добраться из Минска до Адлера можно поездом: отправление - по нечетным числам, в 12.20. Правда, дорога займет больше двух суток: если все пройдет без задержек, то время в пусти - 48 часов 12 минут. Цена плацкартного билета - 211 рублей 30 копеек, купе обойдется почти в два раза дороже: 381,74 рубля. Есть и проходящий через Минск поезд Калининград - Адлер. Ездит он через день, плацкарт - 206,22 рубля, купе - 356 рублей 55 копеек.

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Из Минска в одну сторону: перелет до Варшавы теперь стоит 1650 рублей и занимает 5,5 часа, до Киева - 770 рублей и 7,5 часов (эти и другие удивительные цены - по ссылке)

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