Посмотрите, из чего на самом деле состоит мороженое и кто придумал этот сладкий замороженный десерт

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О том, что сочетание холодного и сладкого - это беспроигрышное комбо для десерта, люди знали издавна. Первые упоминания о замороженном лакомстве относятся к эпохе Древнего Китая. А в 1500-е годы холодный десерт стал набирать популярность в Европе.

Как же мороженое обрело современный вид и за какие свойства оно так любимо? Вот ключевые факты.

Лакомство из… воздуха? Да, и это не надувательство! В мороженом содержится от 30 до 80% воздуха - примерно такие нормы закреплены в стандартах по промышленному производству холодного десерта в разных странах. Воздух в мороженом - это, по сути, главный ингредиент, который дает текстуре десерта легкость и пушистость. Благодаря воздуху вода, жир и сахар в составе лакомства замерзают в виде очень мелких и хрупких кристаллов. В итоге мороженое не превращается в ледышку - его можно без проблем кусать и черпать ложкой.

Почему так важно хранить и есть десерт холодным. Понять, что мороженое хранилось неправильно, можно на глаз. Например, из-за резкого перепада температур, размораживания и повторной заморозки деформируется вафельный стаканчик или рожок, растекается сама масса мороженого. Но испорченный вид продукта - это не главное. Губительно то, что при разморозке из пломбира выходит воздух.

Процесс происходит так: когда мороженое тает, в нем становится меньше воздушных карманов - десерт теряет былую взбитость. Одновременно тают мелкие кристаллики льда в мороженом, которые при повторной заморозке образуют уже крупные льдинки - из-за этого десерт становится хрустящим, водянистым на вкус и совсем не воздушным.

Очень вкусно! Фото: pixabay.com

Сколько мороженого уплетают в мировом масштабе? Ответ - много! Есть приблизительная цифра в 15 миллиардов съеденных литров в год. Самыми большими любителями холодного десерта считаются американцы: в США на человека в среднем приходится по 23 литра мороженого в год.

Есть любопытные страновые различия: оказывается, в холодных скандинавских странах едят по 12 литров мороженого в год - эта цифра в два раза больше, чем в жаркой Италии! А вот в постсоветских странах, где мороженое называют «вкусом детства», едят его мало: белорусы, например, съедают всего 2,5-3 кг холодного лакомства за год.

Джелато, сорбет, щербет, парфе - это тоже мороженое? Правильнее будет сказать, что это замороженные десерты наподобие мороженого - каждый со своими особенностями. Привычные нам пломбир и сливочное мороженое содержат много молочного жира - до 25%. В итальянском джелато жиров меньше - 4-6%. Кроме того, в джелато содержится в два раза меньше воздуха, что делает десерт более плотным, нежным и медленно тающим. Сорбет и щербет - замороженные десерты на фруктово-ягодной основе. Разница между ними - в процентном соотношении ингредиентов: в сорбете совсем нет молока, а в щербете есть (но не больше 1-2% молочного жира). Наконец, парфе - это по консистенции замороженный мусс, который готовится из жирных сливок. Жидкости в нем нет, поэтому парфе тает очень медленно и обладает выраженным сливочным вкусом.

Парфе - замороженный мусс, который готовится из жирных сливок. Фото: pixabay.com

Среди главных изобретателей мороженого - женщины. Долгое время - вплоть до второй половины XIX века - мороженое было десертом для знати и богачей. Производство лакомства было очень трудоемким: ингредиенты мороженого взбивались вручную, а результат далеко не всегда получался удовлетворительным.

Все изменила одна изобретательная женщина. В 1843 году американка Нэнси Джонсон придумала фризер, или мороженицу - устройство, самостоятельно замораживающее молочные продукты. Изобретение имело нехитрый вид деревянного ведерка с крутящимися лопастями, а заморозка в нем производилась за счет льда и соли.

То самое ведерко Нэнси Джонсон для заморозки мороженого. Фото: racingnelliebly.com

По следам новаторства Нэнси наладили серийное производство: 1851 году в США появилась первая фабрика мороженого, ее открыл Джейкоб Фассел. Кстати, одно из первых упоминаний вафельного рожка тоже связано с именем женщины - Агнессы Маршалл. Эта дама викторианской эпохи считалась «королевой льдов» и придумала много оригинальных рецептов мороженого. В том числе предложила использовать для его производства жидкий азот.

Такие странные вкусы. В мире много экзотических вкусов мороженого - с национальной спецификой. Например, в Японии популярно мороженое из моти - липкого рисового шарика, в который заворачивают мороженое с начинкой из зеленого чая или красной фасоли. Во Франции, вслед традициям национальной кухни, можно найти мороженое со вкусом фуа-гра. В англоязычных странах встречается мороженое на базе алкогольных напитков - джина или виски.

Белорусское мороженое с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике. Фото: архив КП.

Белорусы, кстати, тоже отличились: несколько лет назад у нас выпустили первое в мире мороженое с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике. У десерта, кстати, приятный голубой оттенок.