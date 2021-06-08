Что известно о дате 17 сентября, когда в Беларуси будут отмечать новый праздник День народного единства

День народного единства будет напоминать о событиях 1939 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именно 17 сентября указано в указе Александра Лукашенко, которым и вводится День народного единства. О необходимости такого праздника заговорили вскоре после протестов лета - осени 2020 года. На прошедшем 11 и 12 февраля Всебелорусском народном собрании тему подняли в новом ракурсе. Ректор Академии управления при Президенте, экс-директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович предложил отмечать в стране День народного единства. Прозвучала там и дата 17 сентября.

А 25 февраля белорусам предложили выбрать одну из двух дат на сайте Всебелорусского народного собрания. Первый вариант - 17 сентября. Второй вариант - 14 ноября, когда Западную Беларусь приняли в состав Советской Беларуси официально. Почему же выбрано именно 17 сентября?

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций», - говорится в указе.

Напомним, что 23 августа 1939 года между Германией и СССР был заключен договор о ненападении. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Так, было решено, что Западная Беларусь отойдет к СССР. Уже 1 сентября Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну, а 17 сентября навстречу германским войскам выдвинулась Красная армия.

Осенью 1939-го территория БССР увеличилась почти в два раза: с 125,6 до 225,6 тыс. кв. метров, население - с 5,6 млн до 10,3 млн человек. Позже, в 1939 - 1944-м годах часть территории передали Литве (в том числе Вильно) и Польше (17 районов Белостокской и 3 района Брестской областей).

В президентском указе сообщается, что этот день будет праздничным, но не выходным. Напомним, в комментарии «Комсомолке» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в конце февраля говорил:

- Я знаю, что многие депутаты поддерживают объявление его выходным днем. Я также буду настаивать, чтобы этот день был выходным – ведь иначе ощущения праздника просто нет.

Правда решение по этому вопросу изначально было не за парламентариями.

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