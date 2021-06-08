Parimatch представляет обновленную платформу

Новая версия доступна по ссылке.

Платформа была усовершенствована с целью повышения надежности, производительности и стабильной работы информационных систем. Главное ее преимущество – скорость. Теперь пользователи смогут совершать желаемые действия еще оперативнее: самая быстрая регистрация, поиск матчей и ставок, пополнение счёта и вывод средств. Обновления коснулись не только сайта, но и приложений.

Также станут доступными опция единого кошелька для казино и беттинга, улучшенный купон, который не обнуляет ставки при перезагрузке страницы, удобные оповещения и эксклюзивный контент. И, конечно, еще больше предложений и бонусов: фрибет, кэшбеки, фриспины и пр. С точки зрения дизайна акцент сделан на минимализм и удобный интерфейс.

С одной стороны, обновление такого масштаба волнительно и для нас, и для наших клиентов. Однако компания быстро растет, мы выходим на новые рынки и внедряем новые онлайн-продукты – на базе старого ПО масштабироваться уже невозможно. Платформа устарела и исчерпала свой ресурс – проблематично улучшать пользовательский опыт и внедрять обязательные решения, не говоря об инновациях. Усовершенствованная платформа – это собственная разработка, шаг к технологичности как основному драйверу развития компании. Акцент сделан на лаконичности и скорости работы сайта и приложений, адаптацию под запросы игроков и опыт индустрии. Далее сконцентрируемся на доработке UX-деталей, внедрении полезных инструментов для максимально комфортной игры, – отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

Над обновлениями работали около года, они разрабатывались на основе отзывов и пожеланий пользователей, процесс сопровождался custdev-исследованиями. Несколько месяцев понадобилось для тестового режима. В рамках масштабной кампании была произведена модернизация технических и программных средств. Качественная работа команды позволила запустить новый функционал системы, соблюдая непрерывность процессов.

Данное технологическое решение призвано предоставить клиентам Parimatch удобный интерфейс и новые опции, расширяющие функциональность сервиса, а также гарантировать надежность, скорость и защитить интересы пользователей.