Где и когда на Евро-2020 могут встретиться сборные России и Украины

На форме сборной Украины изображены очертания страны с Крымом. Фото: Facebook Андрей Павелко

После того как украинцы презентовали игровую форму, на которую нанесли очертания своей страны вместе с Крымом и лозунгами "Слава Украине! Героям слава!", а российские политики этому возмутились, болельщики активно стали обсуждать, когда принципиальные соперники смогут встретиться на футбольном поле.

Это маловероятно, поскольку эти сборные изначально при жеребьевке финальной части Евро-2020 развели подальше друг от друга: россияне играют в группе В (с Бельгией, Данией, Финляндией), а украинцы – в группе С (с Нидерландами, Северной Македонией).

Причем, украинцы на предварительной стадии не будут играть в Санкт-Петербурге, где пройдет шесть матчей группового раунда.

В 1/8 финала команды квартетов В и С друг с другом не встречаются. Турнирная сетка плей-офф дает нам возможность увидеть этот огненный матч только в 1/4 финала.

То есть Украина и Россия должны будут войти в восьмерку сильнейших Евро-2020, что возможно только при целом ряде сенсаций.

Итак, как команды Черчесова и Шевченко смогут пересечься в четвертьфинале?

Например, россияне выигрывают свою группу В, а украинцы занимают второе место в квартете С. Затем обе команды побеждают в 1/8 финала и выходят друг на друга в четвертьфинале, который состоится в Мюнхене 2 июля. Если украинцы выйдут с первого места группы С, а россияне со второго группы В, затем обе сборные победят в 1/8 финала, то они пересекутся 3 июля в Баку.

Но есть еще варианты, при которых одна из команд или сразу обе пройдут в 1/8 финала с третьих мест. В этом случае, сборные России и Украины встретятся не раньше полуфинала.

Но есть еще одна интрига. Сборная Украины может попасть в четвертьфинал, который состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. Это произойдет, если команда Шевченко займет третье место в группе и победит в 1/8 финала кого-то из группы смерти F.

Напомним, что последний раз эти команды встречались в далеком 1999 году в отборочных матчах к чемпионату Европы-2000. В Киеве победили украинцы (3:2), а в Москве матч закончился вничью (1:1).

В рейтинге ФИФА Украина занимает 24 место, а Россия – 38-е.