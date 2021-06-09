Где можно купить новую мебель за полцены? Выезжаем за кольцо в мебель-центр “Озерцо”!

В мебель-центр «Озерцо» меня привели поиски дивана. Согласитесь, это не та вещь, которую можно заказать по интернету. Надо же прочувствовать, насколько диван мягкий, проверить удобство раскладного механизма, потрогать обивку. И желательно оценить все это в сравнении с другими моделями!

Почему именно «Озерцо»? Во-первых, впечатлили цифры в интернет-каталоге на сайте https://ozerco.com/. Более 15 000 единиц мебели готовой и под заказ от более чем 100 брендов. Выбор - от классики до модерна. Цены - на любой достаток. Надо быть неисправимой привередой, чтобы при таком роскошном предложении не найти то, что тебе нужно! Во-вторых, я изучила отзывы покупателей, которые хвалят и выбор в мебель-центре “Озерцо”, и сервис, и цены. А решающим аргументом стал финансовый. Мало того что покупку можно оформить в рассрочку от 2 до 12 месяцев, в «Озерце» началась акция «Жаркая мебельная распродажа». А это такие грандиозные скидки, что некоторые модели мебели можно купить наполовину дешевле. Мало того что покупку можно оформить в рассрочку от 12 месяцев, в «Озерце» с 11 по 21 июня будет акция «Жаркая мебельная распродажа».

По МКАД до мебель-центра «Озерцо» на машине я домчалась за 20 минут. Расположение очень удобное - чуть в стороне от перегруженных городских улиц, без проблем с парковкой. Но и на общественном транспорте теперь добираться сюда очень удобно - есть две маршрутки (см. БУДЬ В КУРСЕ!), которые останавливаются прямо напротив мебель-центра «Озерцо». От ближайшей станции метро «Малиновка» всего 10 минут езды!

На диванах, которые меня заинтересовали, мне предлагали присесть и прилечь, демонстрировали их возможности в разложенном и сложенном виде, рассказывали о возможностях выбора обивки, обращали внимание на выгодные цены и другие интересные модели. Словом, настоящий сервис с толковыми советами. Все как мне нравится! Не надо бегать по залу в поисках продавца, который отвечает за все. Потому что каждый знает свою продукцию от и до и компетентно может все о ней рассказать.

Выбор мебели в «Озерце» такой, что при желании можно за один раз уютно и со вкусом обставить всю квартиру, загородный дом или коттедж. Здесь есть и кухни, и мягкая мебель, и корпусная, и наборы для гостиной, спальни, прихожей или детской. Большой выбор стульев, столов, предметов интерьера, офисной мебели. Что приятно, достойно представлены белорусские производители. Их качество и дизайн на уровне лучших европейских стандартов, а цены намного доступнее.

«Аксамит», «Заславская мебельная фабрика ZMF», «ЗОВ», «Прогресс», «ALTA-мебель», Anrex, Askona и т. д. - сплошь и рядом известные названия, которые на слуху. Всех сейчас не перечислю, но в основном в «Озерце» представлена продукция ведущих белорусских и зарубежных производителей. Для ценителей эксклюзива есть мебель премиум-сегмента, предназначенная для экспорта. Такую не найдешь даже в фирменных салонах!

Лично меня ассортимент так ошеломил, что я никак не могла сделать окончательный выбор. Будь моя воля и живи я в двухэтажном особняке, я бы купила все пять совершенно разных по стилю диванов, которые мне очень понравились. А к ним в придачу респектабельный набор для гостиной в итальянском стиле. Для раздумий беру кофе-паузу. Как хорошо, что здесь на втором этаже открыта кофейня! Кстати, если вам не с кем оставить маленьких детей, можно их брать с собой - они отлично проведут время в оборудованном детском уголке, пока родители присматривают новую мебель. И продукты можно купить здесь же - под крышей мебель-центра «Озерцо» открыт продуктовый дискаунтер «Грошык» с приятными ценами.

Да, диван я все еще выбираю, успокаивая себя тем, что оформить заказ я могу в любое время дня и ночи. Ведь заказы на сайте ozerco.com принимаются круглосуточно и без выходных!

Адрес магазина в Минске: Меньковский тракт, 43.

Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.

БУДЬ В КУРСЕ!

Топ-5 важных фактов про мебель-центр «Озерцо»

- На площади 7000 кв. м на двух этажах представлено 100 брендов мебели в разном стиле и ценовой категории. Мебель можно увидеть, потрогать и даже протестировать.

- Качество товара гарантировано! В «Озерце» продают только фабричную мебель, у которой есть сертификаты, подтверждающие надлежащее качество.

- На сайте ozerco.com можно не только ознакомиться с актуальным ассортиментом, совершить 3D-тур по центру, но и следить за обновлениями (каталог обновляется постоянно), а главное - за акциями. Если держать руку на пульсе, можно значительно сэкономить на покупке мебели и бонусом приобрести что-то незапланированное.

- Добираться до мебельного центра «Озерцо» удобно на общественном транспорте. Прямо сюда идут маршрутные такси 1026 (ТЦ «Ждановичи» - РК «Озерцо»), 1111 (РНПЦ онкологии - Озерцо), автобусы 114с (остановка «Меньковский тракт»), 103, 134с, 147 (остановка «Переход к авторынку»).

- Здесь ценят всех покупателей. Поэтому мебель представлена в широком ценовом диапазоне - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Товары закупаются непосредственно у производителей без посредников, что гарантирует честные цены. Самые требовательные клиенты могут сделать индивидуальный заказ. Чтобы покупка мебели не опустошила личный бюджет, можно оформить рассрочку или кредит.

КСТАТИ

«Озерцо» - один из первых крупных мебельных центров в Минске. Открыт он был в 2014 году. А три года спустя стал призером Премии «Народная марка-2017» в номинации «Мебельный торговый центр». Через год он еще раз подтвердил свой успех. Титул «Народная Марка» - это поистине всенародное признание, знак качества товаров и услуг.

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