Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу: Кейн, Роналду или Дзюба?

Роналду 36 лет, но он снова среди лучших. Фото: Getty Images

После 1984 года, когда Мишель Платини забил в пяти матчах девять мячей, никто даже близко не может приблизиться к этому рекорду. Лучшие снайперы забивают 3 - 5 голов, и это притом, что матчей стало больше.В 2016-м Антуан Гризманн отличился шесть раз в семи матчах.

Список главных претендентов на "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру, предсказуемо возглавляет трио суперснайперов: англичанин Харри Кейн, бельгиец Ромелу Лукаку и француз Килиан Мбаппе. Все они играют в сборных - главных претендентах на золото.

Кейн в минувшем сезоне стал лучшим снайпером в английской Премьер-лиге и в квалификации к Евро. Важно вспомнить и то, что форвард «Тоттенхэма» был лучшим бомбардиром чемпионата мира - 2018.

Важно еще, какие соперники в группе. Кейн играет против Хорватии, Шотландии и Чехии. Ничего страшного. У Лукаку противники не сильней: Россия, Дания, Финляндия.

Из этой тройки труднее всего будет Мбаппе - ведь ему играть против Португалии и Германии. Казалось бы, можно проявить себя во всей красе против сборной Венгрии, но эта игра пройдет в Будапеште на заполненном до отказа стадионе и мадьяры уж постараются не ударить в грязь лицом.

За этой тройкой у букмекеров идут португалец Криштиану Раналду, форвард французов Карим Бензема и Мемфис Депай из сборной Нидерландов.

Криштиану Роналду как всегда в шаге от очередного рекорда. У Платини и Роналду по 9 голов на Евро. Еще один точный удар и КриРо будет королем снайперов чемпионатов Европы всех времен. Но в группе кроме венгров у него сложные соперники: Франция и Германия.

То, что Карим Бензема входит в число главных претендентов, объяснимо фаворитским статусом сборной Франции. Там есть кому создавать моменты, а Карим умеет их завершать. За "Реал" в чемпионате Испании он забил 23 мяча. Да, тесновато у французов в линии нападения. Есть ведь еще Антуан Гризманн.

Голландец Мемфис Депай провел отличный сезон за "Лион": 20 голов и 12 результативных передач в 37 матчах. Плюс 6+2 за сборную. А в соперниках на Евро у него нет грандов: Украина, Австрия, Северная Македония.

Отличный сезон за «Баварию» провел Роберт Левандовски. Сможет ли он показать свои снайперские качества на Евро, ведь в сборной Польши у него партнеры не будут такими классными, как в мюнхенском клубе? И ни в одном из матчей группы (против Испании, Словакии и Швеции) его команда не будет фаворитом. Да и в плей-офф может не попасть.

Самое интригующее в борьбе за "Золотую бутсу" в том, что получить приз может не звезда, а удачливый игрок, который блеснет в одном матче. Вспомните чемпионат мира 1994 года, когда Олег Саленко наколотил камерунцам пять мячей и в итоге с 6 голами разделили с Христо Стоичковым первое место. А Ромарио, Клинсманн и Баджио остались позади.

Не удивимся, если такой трюк повторит, например, Артем Дзюба. Сборной России играть с финнами - самой слабой по мнению букмекеров командой Евро. И там Дзюба может разойтись во всю.