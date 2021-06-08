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Общество8 июня 2021 19:59

Сертификат о вакцинации от коронавируса за 5 рублей и почти без очереди: узнали, какие перспективы у прививочного центра в «Экспобеле»

Сейчас медики заканчивают прививать тех, кто получил первую часть прививки от COVID-19
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Всем, кто полностью привился от COVID-19, выдают или справку, или сертификат

Всем, кто полностью привился от COVID-19, выдают или справку, или сертификат

Фото: Виктор ПАЖИТОК

8 мая в торговом центре «Экспобел» открылся первый в своем роде пункт вакцинации от коронавируса. Первый он в том плане, что этот павильон в ТЦ стал первой в Беларуси точкой, где получить прививку можно было по живой очереди - без записи. Правда, возникший ажиотаж - а та самая живая очередь в отдельные дни достигала 200 человек – эту схему быстро изменил: уже спустя несколько дней после открытия ввели предварительную запись. Но и это было достаточно удобно: записался сегодня – через три-четыре дня пришел в к своему времени, оформил документы, прошел медосмотр и получил прививку (точнее, первый компонент российской вакцины "Спутник V").

Сделать прививку можно было по живой очереди, потом ввели предварительную запись

Сделать прививку можно было по живой очереди, потом ввели предварительную запись

Фото: Виктор ПАЖИТОК

И все бы хорошо, только проработал в таком формате центр вакцинации около недели: тогда медики сообщили, что в «Экспобеле» больше прививать от коронавируса не будут. Говорили, что «процедура [...] требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

Тем временем корреспондент "Комсомолки" успел все - и на прививку записался, и первый укол получил еще 17 мая. Тогда врачи говорили о том, что центр, вероятнее всего, закроют, ведь, по их словам, 14 мая во все столичные поликлиники вакцина поступила – прививку теперь будут делать там.

Однако тогда же медики, работающие в шатре вакцинации «Экспобела» дали мне направление на второй укол: прийти к ним нужно было через 21 день.

- Все, кто получил первый компонент прививки здесь, на «Экспобеле», за вторым должны приехать именно сюда. Всех вакцинируем, что называется, до конца, - говорили тогда врачи.

21 день пролетел - надо ехать за повторным уколом.

Люди приходят к назначенному им времени, очередь, если и случается, то ненадолго

Люди приходят к назначенному им времени, очередь, если и случается, то ненадолго

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Приезжаю даже раньше своего времени - в очереди несколько человек. Спустя десять минут – на скамейках уже ни одного - все желающие привиты.

- Можно к вам? – спрашиваю я, протягивая свои документы. - Второй укол назначен на сегодняшнюю дату, правда, чуть позже по времени.

- Да, проходите, давайте паспорт и документ о том, когда получили первый компонент прививки, - отвечает мне молодой человек в белом халате и спрашивает: - Вам нужен сертификат или справка?

- А в чем между ними разница? - вопросом на вопрос реагирую я.

- Ну, сертификат может понадобиться для выезда за границу, а справка - это так, внутренний документ.

- А в каких странах этот сертификат признают?

- Колем мы российский «Спутник»… Наверное, в самой России, может, в Египте, - отвечают мне медики и добавляют: - Если вам нужно будет, узнаете в посольстве конкретной страны, к тому времени, может, российскую вакцину станут принимать в разных странах.

- Ну, тогда мне не справку, а сертификат, - решаю я.

- Пять рублей наличными - столько он стоит. Расчет - после укола. Идите на осмотр, затем, если все хорошо, делайте прививку и возвращайтесь к моему столу, - направляет меня медик.

Пока мне измеряют давление, температуру, сатурацию - все это делают одновременно, становлюсь невольным слушателем разговоров медиков.

- Так что мы завтра? Работаем? Нет?

- Раньше говорили, что доделываем всем, кто привился первый раз, вторую часть вакцины и закрываемся, а сейчас вроде бы можем снова работать. Поживем - увидим, - философски заканчивает одна из медработниц и (уже мне): - Молодой человек, за ширму проходите, послушаем еще ваше дыхание и уколемся.

Дальше все проходит не менее технично, чем в первый раз: судя по всему, дыхание мое медиков устроило. Интересуюсь, обязательно ли колоть второй укол в то же плечо, что и первый.

- Был большой синяк, он до сих пор не прошел, - показываю я место укола.

- Да, бывает такое. Давайте второе плечо, куда колоть - не принципиально.

Пару секунд - и все: теперь я в статистике Минздрава о количестве вакцинированных за последние сутки. Это приятно, но надо же получить официальную бумагу - тот самый сертификат.

- Платите кассиру пять рублей, давайте паспорт, выпишем вам сертификат о вакцинации, - говорит мне ответственный за все это мероприятие парень в белом халате.

Пока выписывают документы, я тактично и ненавязчиво интересуюсь ходом второй фазы вакцинации и тем, будет ли все-таки прививочный центр на «Экспобеле» продолжать работу.

- Думаю, что в ближайшие дни станет понятно. Сегодня вот, видите, людей пока немного, но они появляются волнами: то прилив, то отлив. Настоящий коллапс был, когда не успели вовремя подвезти второй компонент вакцины. Правда, все решили, хотя в субботу была та еще напряженка. Здесь даже стояла охрана торгового центра. А вообще, работали ударно, - говорит медик.

Дальнейшие перспективы пункта вакцинации - под знаком вопроса. Хотя, как отмечают медработники, «отказников» не было: 99% тех, кто привился первым компонентом, приехали в назначенный день за вторым уколом.

По словам медиков, они сами еще не знают, продолжит ли центр вакцинации свою работу

По словам медиков, они сами еще не знают, продолжит ли центр вакцинации свою работу

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Как говорят, «решение еще не принято», - замечают медработники. – Нам кажется, что скорее да, чем нет. Людям это удобно, но решать не нам, начальству - виднее.

В это время мне вручают сертификат. «Срок действия - 1 год», - читаю я.

- Действует документ при наличии печати и подписи врача, печати медучреждения (проверьте!) один год. Ну а вообще, надо понимать, что коронавирус – это навсегда, думаю, что будущей осенью мы будем прививать от него, как от сезонного гриппа, - заключает медик.

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