Сертификат о вакцинации от коронавируса за 5 рублей и почти без очереди: узнали, какие перспективы у прививочного центра в «Экспобеле»

Всем, кто полностью привился от COVID-19, выдают или справку, или сертификат Фото: Виктор ПАЖИТОК

8 мая в торговом центре «Экспобел» открылся первый в своем роде пункт вакцинации от коронавируса. Первый он в том плане, что этот павильон в ТЦ стал первой в Беларуси точкой, где получить прививку можно было по живой очереди - без записи. Правда, возникший ажиотаж - а та самая живая очередь в отдельные дни достигала 200 человек – эту схему быстро изменил: уже спустя несколько дней после открытия ввели предварительную запись. Но и это было достаточно удобно: записался сегодня – через три-четыре дня пришел в к своему времени, оформил документы, прошел медосмотр и получил прививку (точнее, первый компонент российской вакцины "Спутник V").

Сделать прививку можно было по живой очереди, потом ввели предварительную запись Фото: Виктор ПАЖИТОК

И все бы хорошо, только проработал в таком формате центр вакцинации около недели: тогда медики сообщили, что в «Экспобеле» больше прививать от коронавируса не будут. Говорили, что «процедура [...] требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

Тем временем корреспондент "Комсомолки" успел все - и на прививку записался, и первый укол получил еще 17 мая. Тогда врачи говорили о том, что центр, вероятнее всего, закроют, ведь, по их словам, 14 мая во все столичные поликлиники вакцина поступила – прививку теперь будут делать там.

Однако тогда же медики, работающие в шатре вакцинации «Экспобела» дали мне направление на второй укол: прийти к ним нужно было через 21 день.

- Все, кто получил первый компонент прививки здесь, на «Экспобеле», за вторым должны приехать именно сюда. Всех вакцинируем, что называется, до конца, - говорили тогда врачи.

21 день пролетел - надо ехать за повторным уколом.

Люди приходят к назначенному им времени, очередь, если и случается, то ненадолго Фото: Виктор ПАЖИТОК

Приезжаю даже раньше своего времени - в очереди несколько человек. Спустя десять минут – на скамейках уже ни одного - все желающие привиты.

- Можно к вам? – спрашиваю я, протягивая свои документы. - Второй укол назначен на сегодняшнюю дату, правда, чуть позже по времени.

- Да, проходите, давайте паспорт и документ о том, когда получили первый компонент прививки, - отвечает мне молодой человек в белом халате и спрашивает: - Вам нужен сертификат или справка?

- А в чем между ними разница? - вопросом на вопрос реагирую я.

- Ну, сертификат может понадобиться для выезда за границу, а справка - это так, внутренний документ.

- А в каких странах этот сертификат признают?

- Колем мы российский «Спутник»… Наверное, в самой России, может, в Египте, - отвечают мне медики и добавляют: - Если вам нужно будет, узнаете в посольстве конкретной страны, к тому времени, может, российскую вакцину станут принимать в разных странах.

- Ну, тогда мне не справку, а сертификат, - решаю я.

- Пять рублей наличными - столько он стоит. Расчет - после укола. Идите на осмотр, затем, если все хорошо, делайте прививку и возвращайтесь к моему столу, - направляет меня медик.

Пока мне измеряют давление, температуру, сатурацию - все это делают одновременно, становлюсь невольным слушателем разговоров медиков.

- Так что мы завтра? Работаем? Нет?

- Раньше говорили, что доделываем всем, кто привился первый раз, вторую часть вакцины и закрываемся, а сейчас вроде бы можем снова работать. Поживем - увидим, - философски заканчивает одна из медработниц и (уже мне): - Молодой человек, за ширму проходите, послушаем еще ваше дыхание и уколемся.

Дальше все проходит не менее технично, чем в первый раз: судя по всему, дыхание мое медиков устроило. Интересуюсь, обязательно ли колоть второй укол в то же плечо, что и первый.

- Был большой синяк, он до сих пор не прошел, - показываю я место укола.

- Да, бывает такое. Давайте второе плечо, куда колоть - не принципиально.

Пару секунд - и все: теперь я в статистике Минздрава о количестве вакцинированных за последние сутки. Это приятно, но надо же получить официальную бумагу - тот самый сертификат.

- Платите кассиру пять рублей, давайте паспорт, выпишем вам сертификат о вакцинации, - говорит мне ответственный за все это мероприятие парень в белом халате.

Пока выписывают документы, я тактично и ненавязчиво интересуюсь ходом второй фазы вакцинации и тем, будет ли все-таки прививочный центр на «Экспобеле» продолжать работу.

- Думаю, что в ближайшие дни станет понятно. Сегодня вот, видите, людей пока немного, но они появляются волнами: то прилив, то отлив. Настоящий коллапс был, когда не успели вовремя подвезти второй компонент вакцины. Правда, все решили, хотя в субботу была та еще напряженка. Здесь даже стояла охрана торгового центра. А вообще, работали ударно, - говорит медик.

Дальнейшие перспективы пункта вакцинации - под знаком вопроса. Хотя, как отмечают медработники, «отказников» не было: 99% тех, кто привился первым компонентом, приехали в назначенный день за вторым уколом.

По словам медиков, они сами еще не знают, продолжит ли центр вакцинации свою работу Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Как говорят, «решение еще не принято», - замечают медработники. – Нам кажется, что скорее да, чем нет. Людям это удобно, но решать не нам, начальству - виднее.

В это время мне вручают сертификат. «Срок действия - 1 год», - читаю я.

- Действует документ при наличии печати и подписи врача, печати медучреждения (проверьте!) один год. Ну а вообще, надо понимать, что коронавирус – это навсегда, думаю, что будущей осенью мы будем прививать от него, как от сезонного гриппа, - заключает медик.

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