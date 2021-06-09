«Мы выросли на песнях Цоя». Как повлиял рок-музыкант на мировоззрение белорусов

Фото: pravda-nn.ru

17 июня группа «Кино» даст свой единственный концерт в белорусской столице. Нам покажут эффектное и современное шоу, создание которого заняло несколько лет. Одним из его продюсеров является Александр Цой - сын Виктора. Он собрал и скомпилировал практически все наследие отца, лучшие кадры вошли в видеоряд, который представят на концерте зрителям. Наши любимые хиты прозвучат в исполнении Виктора Цоя, а музыканты сыграют их максимально близко к оригиналу.

В ожидании концерта мы решили спросить у белорусов, побывавших на последних концертах «Кино» 5 - 6 мая 1989 года, какой след в их жизни оставил Виктор Цой.

Фото: TASS via Svoboda.org

Юрий Геращенко, клавишник группы «J:Морс»:

- Я был тогда еще школьником и ходил на «Динамо» заниматься каратэ. Только поэтому к началу концерта «Кино» я оказался на территории стадиона - не пришлось покупать билет. Что называется, повезло! Перед «Кино» на разогреве выступала минская группа «Форпост». А потом к сцене привезли «Кино» на зеленом «рафике». Убегал я со стадиона под «Алюминиевые огурцы» - хотел успеть до того, как вся толпа ломанется на выход. Думаю, что после того, как увидел этот концерт, я и понял, что хочу быть музыкантом. Оказалось, это действительно очень круто, я не ошибся в выборе профессии!

Елена Протько, дизайнер сумок и аксессуаров:

- Я тогда училась в 10-м классе. У нас с подругой не было билетов на концерт, да и денег тоже не было. Мы подождали, когда начнется концерт, и пошли к солдатам-срочникам - они всегда дежурили на входе во время концертов. Стали на ходу придумывать легенду, что приехали издалека, из деревни и всегда мечтали попасть на концерт Цоя! Они рассмеялись - мол, да-да, сразу видно, что вы из деревни (помню, была на мне модная джинсовая юбка, которую я всегда на такие мероприятия надевала. А, и еще бинокль, чтобы лучше все рассмотреть). В общем, нас пропустили. Это был первый рок-концерт в моей юной жизни. Чувство свободы, полета души, единения общей массы поклонников, харизма и фактура Виктора Цоя очень меня впечатлили! Его простая музыка, а песни доходчивые и в то же время на глубокой поэзии - очень откликнулись в моей юной и свободной душе. Думаю, именно под влиянием Виктора Цоя я приобщилась к русскому року и стала больше интересоваться такой музыкой.

Фото: pravda-nn.ru

Виталий Простота, музыкальный продюсер:

- Мы со школьными друзьями, среди которых был и Лева Би2, пробирались на концерты бесплатно - знали разные способы. В этот раз Лева нас подбил пойти на «Кино». Мы пришли заранее, за 5 - 6 часов до начала, когда ворота еще никто не охранял, и спрятались на трибунах наверху под скамейками. Ну а потом, когда начали запускать зрителей, вылезли из-под деревянных лавок. Концерт был грандиозным. Я настолько проникся, что свернул газету и зажег ее как факел. За что меня милиция чуть не выгнала с концерта. Спасли сами зрители - сомкнули ряды, и милиционеры до меня не добрались, просто погрозили пальцем.

Надо заметить, что в юности искусство вообще воспринималось как нечто особенное, волшебное. А тут довелось увидеть своего любимого исполнителя… Ведь Цой для нас был не просто певцом - он вещал нам свой образ мысли, мироощущение - и мы начинали думать и даже чувствовать так же. К тому моменту я уже имел свою группу, с которой мы выступали и даже участвовали в конкурсах. Но этот концерт не забыть никогда. Хотя звук и картинка, как я сейчас понимаю, были не лучшими, но впечатления остались на всю жизнь. При том, что я как организатор провел не одну тысячу концертов, но концерт «Кино», безусловно, входит в топ-5 концертов, которые я вспоминаю как суперзначимые для меня. Ну и до сих пор в одежде предпочитаю черный цвет.

Иркутстк. Фото: Константин Куликов

Ольга Калипсо, туристическая индустрия:

- Мне было 16 лет, и я очень хотела взять у Цоя автограф. Но когда в конце концерта увидела огромную толпу, которая ломанулась к нему за автографом, я отступила. В тот день мы купили щенка и оставили его у друзей на время концерта. Я подумала, что надо ехать за щенком, он там, скорее всего, пищит и разносит друзьям квартиру. Ну а Цой еще приедет, вот тогда я и возьму обязательно автограф. Кто ж знал, что мы все видим его в последний раз!

Я когда-то, очень давно, пела в хоре Гостелерадио БССР, песни были самые разные, в том числе и Виктора Цоя. Поэтому, когда шла на тот концерт, знала все песни наизусть и была ярой фанаткой. Могу сказать, что благодаря Цою и «Кино» я полюбила русский рок, хотя всегда была фанаткой тяжелой музыки. Самое интересное, что именно на минском стадионе «Динамо» я услышала ее вживую в первый раз. Буквально за год до концерта «Кино» мы, группка фанатов металла, собирались на «Динамо». Тогда шла война между «металлистами» и «волнистами». Болтали, обменивались пластинками, бобинами, кассетами. И вот кто-то принес магнитофон и включил «Кино»! И все… я пропала. А потом и полюбила русский рок: «Наутилус», ДДТ и так далее. До этого я его просто игнорировала. Прошло больше 30 лет, а я и сейчас пою песни Цоя. Вот, недавно пели дуэтом с украинской девочкой, которая примерно того же возраста, в котором была я, когда впервые услышала «Кино». Я в ней даже где-то себя вижу.

Фото: ГИЛИЦКИЙ Виктор

Инна Задвинская, журналист:

- Запомнила этот концерт, потому что больше никуда не ходила. Я влюблена была в Цоя по уши, так что весь концерт смотрела на него как завороженная. Выглядела я тогда очень экстравагантно: на мне были огромные джинсы и такая же огромная цветная куртка. У меня ирокез был одно время, я его копировальной бумагой (красной и синей) натирала. А виски я тогда выстригала и губы специально выкрашивала драматично-темной (практически черной) помадой. Мне Цой нравился как символ, как что-то, что аккумулировало в себе все мои переживания… Он был мне как брат-близнец, очень созвучен моему настроению того времени. Я это ощущала прямо в каждой песне. Да и сейчас, бывает, вспоминаются строчки из некоторых песен Цоя, и они снова находят отклик в сердце.

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Концерт группы «Кино» в Минске! 17 июня, «Минск-Арена», 20.00