Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июня 2021 года: закрытые границы Беларуси требуют открыть, а привитым «Спутником» через год может понадобится ревакцинация

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июня 2021 года: границах прошли акции за их открытие, а тех, кто привился «Спутником», придется ревакцинировать другой вакциной. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По последним данным, в Беларуси заболели 401 019 человек. Прирост за сутки в этот раз – всего 597 человек. Возможно, такая низкая цифра обусловлена тем, что в выходные, как правило, делают меньшее количество тестов, поэтому цифра по новым зараженным в после выходных, как правило, ниже. За сутки умерли 10 человек – в последнее время это уже привычная цифра. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 919 человека. Количество выздоровевших за сутки – 493 человека.

Также Минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 447 553 за все время, в том числе 9 130 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 413 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей также немного пошло вниз – ежедневно от коронавируса сейчас умирает около 9600 тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,76 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 255 человек, в Литве – 4 317, в Латвии – 2 423, в Украине – 51 333 человека.

В первом и пока последнем публичном пункте вакцинации в “Экспобеле” делают вторую прививку

8 мая в торговом центре «Экспобел» открылся первый в своем роде пункт вакцинации от коронавируса. Первый он в том плане, что этот павильон в ТЦ стал первой в Беларуси точкой, где получить прививку можно было по живой очереди - без записи. Правда, возникший ажиотаж - а та самая живая очередь в отдельные дни достигала 200 человек – эту схему быстро изменил: уже спустя несколько дней после открытия ввели предварительную запись. Но проработал в таком формате центр вакцинации около недели: тогда медики сообщили, что в «Экспобеле» больше прививать от коронавируса не будут. Но тем, кто сделал там первую прививку, обещали вторую сделать там же. Корреспондент “Комсомолки” 8 июня отправился туда и посмотрел, как сейчас работает этот прививочный пункт, и можно ли там получить сертификат о полной вакцинации. Есть вероятность, что вакцинация там все же продолжится.

На белорусско-польской и белорусско-литовской границе прошли акции за открытие границ после ковида

Акция на погранпереходе «Бобровники — Берестовица» началась днем 8 июня, там собрались несколько десятков человек, поставили несколько палаток, развесили флаги и транспаранты. Напомним, границы Беларуси закрыли из-за коронавируса. выехать можно раз в полгода с веским поводом - работа, учеба.

Павел Латушко и координатор НАУ Елена Живоглод передали представителю пограничной службы Польши петицию для белорусской стороны с требованиями от участников палаточного митинга. По словам Латушко, уполномоченный отдаст петицию белорусскому коллеге. В обращении к Совету министров Беларуси, в частности, говорится: «Мы, участники пикета на пограничном переходе «Бобровники — Берестовица», требуем: обеспечить конституционное право граждан Республики Беларусь на свободное передвижение» и отменить решения, на основании которых были введены ограничения на пересечение границы Республики Беларусь.

Акции на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. Фото: Hrodna.Life.

Белорусские пограничники ситуацию по ту сторону границы не комментируют.

Сообщается, что перекрыть движение у митингующих толком не получается – этому препятствуют польская и литовская полиция. Сам же пикет у дороги согласован с властями.

Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса

- Хорошо, что у нас есть другие вакцины (кроме «Спутника V»), которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут, — заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

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