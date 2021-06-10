Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 июня 2021 года: через месяц начнут прививать «Спутником Лайт», а ОАЭ подарили Беларуси 10 тысяч доз китайской вакцины

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 июня 2021 года: через месяц нас начнут прививать «Спутником Лайт», а ОАЭ подарили Беларуси еще 10 тысяч доз китайской вакцины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По последним данным, в Беларуси заболели 401 853 человек. Прирост за сутки в этот раз – 834 человека. За сутки умерли 10 человек – в последнее время это уже привычная цифра. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 939 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1035 человек.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 401 тысячи зараженных в сутки. Число ежедневных смертей также немного пошло вниз – ежедневно от коронавируса сейчас умирает около 9600 тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,77 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 363 человека, в Литве – 4 320, в Латвии – 2 428, в Украине – 51 410 человек.

Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт»

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок рассказала, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт»:

- На данный момент в учреждениях здравоохранения, как в поликлиниках, так и в Городском центре вакцинопрофилактики, в достаточном количестве есть вакцины «Спутник V», произведенной на базе «Белмедпрепараты» и «Vero Cell» корпорации «Синофарм» КНР. Уже в конце июня мы ожидаем поставки вакцины «Спутник Лайт», - рассказала Казаченок.

По словам Казаченок, сейчас ведутся разговоры с частными медицинскими центрами, которые готовы помочь с вакцинацией населения.

Напомним, что «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина – первый компонент «Спутника V», созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Для появления иммунитета человеку достаточно одного укола. До этого момента единственной зарегистрированной однокомпонентной вакциной была разработка американской компании «Johnson & Johnson».

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 июня 2021 года: через месяц нас начнут прививать «Спутником Лайт», а ОАЭ подарили Беларуси еще 10 тысяч доз китайской вакцины. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

ОАЭ передали в Беларусь партию вакцины от коронавируса

Самолет компании Flydubai прилетел в Минск ночью, на борту - около 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это китайский препарат - инактивированная вакцина Sars-CoV-2 Vero Cell. К слову, в Беларуси данной китайской вакциной уже прививают население с 15 марта.

В Минздраве подчеркнули, что вакцину Vero Cell сейчас кроме как в Китае одобрили и используют более чем в 10 странах: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и других.

- Вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение. Это значимый для нашей страны дружественный шаг солидарности правительства ОАЭ, Международного движения Красного Полумесяца и Посольства ОАЭ, - прокомментировал Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев

Сделать ПЦР-тест в Минске можно будет еще на железнодорожном вокзале. На вокзале «Минск Пассажирский» открывают отдельную лабораторию для тестирования на коронавирус [цены, время работы]

Ученые нашли «ворота» для коронавируса: вот кто подвергается большему риску при COVID-19. Стало известно, из-за чего может увеличиваться риск заражения «ковидом»