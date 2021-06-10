«Это неожиданное решение»: кто такой белорусский архиепископ Артемий, которого отправили на покой, и что говорят священнослужители

Уход архиепископа Артемия опечалил Гродненскую епархию, где он служил. Фото: orthos.org

В минувший вторник, 9 июня, новость о том, что архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий освобожден от своего поста, удивила белорусских православных верующих. Как "Комсомолка" уже писала, в Москве собрался Священный Синод Русской православной церкви, который решил почислить архиепископа Артемия на покой "по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского экзархата". Именно такая формулировка размещена на сайте БПЦ. Местом пребывания архиепископа определен город Минск.

Напомним, архиепископ Артемий стал известен после того, как в прошлом году выступил против фактов насилия силовиков в отношении протестующих. В своем обращении к верующим он говорил, что «на коленях надо стоять за всю фальсификацию, за ту ложь». А в этом году весной архиепископ сказал, что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог».

В Гродненской епархии очень расстроены тем, что архиепископ покидает свой пост.

- Мы прочитали в интернете решение Синода. Ждали официального решения, который должен принимать Московский Синод. И вот его приняли..., - сказал нам пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич.

- Еще пару дней назад не обсуждался его уход?

- Нет, конечно. Мы работаем, служим. Ничего не предвещало, что называется.

- То есть это было полной неожиданностью?

- Ну конечно, да. Для нас это неожиданность.

- После этой новости созванивались, общались с владыкой Артемием?

- Пока что никто не общался (на вечер 9 июня - Ред.). Мы призываем молиться за владыку Артемия. Сожалеем, но принимаем как данность решение Синода.

"Церковь призвана быть с теми, кому плохо"

"Комсомолка" поговорила со священником, который знаком с архиепископом Артемием. Собеседник дал нам комментарий на условиях анонимности:

- Я познакомился с владыкой Артемием, когда он был еще простым священником в Александро-Невской церкви в Минске. В мои студенческие годы у меня сложилось впечатление, что он добрый, внимательный священник. С ним всегда было интересно поговорить. Где-то он говорил с юмором, где-то серьезно. Студенты его очень любили, - вспоминает белорусский священник, поговоривший с "КП". - Он и раньше высказывался, что священники призваны к исповедничеству, что Церковь держится на крови мученников, которые пострадали от большевиков. (В своем выступлении в августе прошлого года владыка говорил, что Церковь пережила тяжелейший подвиг, священники лежат на Соловках, на Беломорканале - Ред.) Говорил он и о том, что не должно быть соглашательства с властью во всем. И в 2020 году он четко и ясно высказался о происходящем. После этого стало понятно, что не все в Церкви занимают соглашательскую позицию. И есть те, кто выступает за правду, не отмалчивается. Церковь призвана быть с теми, кому плохо. И владыка Артемии такую позицию и занял.

Священник отмечает, что сейчас он вынужден разговаривать со своими прихожанами осторожно.

- Мы вернулись к советскому времени, когда нужно говорить между строк...

По словам священнослужителя, у владыки Артемия была хорошая репутация.

- На него у людей не было каких-то обид. Некоторые говорят: «Ой, этот священник в роскоши живет, ведет неподобающе». А про Артемия ничего такого нет. Некоторым архиереям свойственна заносчивость. А у него этого нет. Он не важничает. Жаль, что владыку Артемия сняли со своей должности... Слухи о том, что его хотят убрать, были еще в прошлом году - после его всем известного заявления. Но его не трогали. И вдруг тут собрался Синод и неожиданно решил...

- БПЦ сообщает, что владыка Артемий отправлен на покой по состоянию здоровья...

- Пару лет назад я видел, что у архиепископа одышка, у меня сложилось впечатление, что он выглядит болезненно. Но потом мне сказали, что чувствует себя владыка хорошо. Думаю, что он бы и дальше служил, если бы не делал того заявления.

СПРАВКА "КП"

Архиепископ Артемий родился 25 апреля 1952 года в Минске. После школы поступил в Белорусский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, где окончил три курса. А в 1976 году после демобилизации был принят послушником в Псково-Печерский монастырь.

Учился в Ленинградской духовной семинарии, в Ленинградской духовной академии. В 1982 году рукоположен в сан диакона. С 1 октября 1982-го служил в храме благоверного князя Александра Невского в Минске. Затем был рукоположен в сан иерея. Участвовал в организации работы воскресной школы при храме, попечительства над интернатом престарелых и инвалидов. В 1996 году в Жировицком Успенском монастыре пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита. 4 февраля 1996 года в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска хиротонисан во епископа Гродненского и Волковысского. В 2012 году возведен в сан архиепископа.

Архиепископ Артемий имеет награды. Как сообщается на сайте Гродненской епархии, в 2006 году архиепископ был награжден орденом преподобного Серафима Саровского 2 степени, а в 2007 году - орденом преподобного Серафима Саровского 2 степени. А в 2012 году ему вручили орден святого Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени.

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