В суде по делу Степана Латыпова снова перерыв: обвиняемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 во дворе своего дома - он задавал вопросы людям в масках о том, что они делают. Фото: vk.com

10 июня в суде Советского района Минска возобновился процесс над минчанином Степаном Латыповым, который был задержан 15 сентября на так называемой площади Перемен, а позже обвинен по трем статьям: ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка), ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прошлое судебное заседание, которое проходило 1 июня, перенесли из-за того, что Степан пытался покончить с собой, поранив шею ручкой.

"В камере его досматривают каждый день как минимум минут сорок"

Желающие попасть в зал суда пришли к зданию за час до начала процесса. В холле суда образовалась очередь из нескольких десятков человек. За полчаса до начала заседания стало известно, что в зале больше нет свободных мест. Люди, которых не пустили на процесс, оставляли записи в книге жалоб и записывались на прием к председателю суда.

В записях в книге жалоб посетители обращали внимание на то, что в новом здании суда есть залы с большей вместительностью, чем тот, что выделили для процесса по делу Латыпова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тетя Степана, Галина Латыпова, во время перерыва рассказала, что прокурор ходатайствовал о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

племянник выглядит нормально. Чуть позже стало известно, что суд удовлетворил ходатайство, в суде объявили перерыв. Сегодня процесс длился меньше часа.

Галина Латыпова рассказала, что Степан выглядит нормально.

Галина Латыпова рассказала, что племянник выглядит и чувствует себя нормально Фото: Алеся ДОБЫШ

- Конечно, злой - около него сидело два охранника в пулезащитных жилетах, он был прикован к ним наручниками, — рассказала Галина Латыпова о племяннике.

В суде Степан заявил, что ему колют антибиотики, принимает он и другие лекарства.

- Он принимает курс антибиотиков, потому что во время проведения операции у него была обнаружена остаточная пневмония. В январе он переболел коронавирусом.

Но физически он чувствует себя нормально, с продуктами проблемы нет, передачи принимают. В камере его досматривают каждый день как минимум минут 40.

Галина рассказывает, что после операции Степан содержался в камере санчасти.

- Буквально вчера его перевели в другую камеру - вроде бы условия нормальные. Но нет окна, свежий воздух не поступает. Он сам себе диету назначил, чтобы физически настроить себя на долгий путь. Мы передаём ему овощи, фрукты, мясо, яйца, молоко.

Процесс 10 июня длился меньше часа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В чем его обвиняют?

41-летний Степан Латыпов до задержания был директором предприятия «Беларбо», которое занимается лечением деревьев, их вырубкой в труднодоступных местах, кронированием. В обвинении сказано, что Латыпов вводил в заблуждение клиентов: брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное вещество. Пострадали 16 юридических лиц, обвиняемый завладел их деньгами на сумму больше 123 тысяч рублей.

Две другие статьи обвинения, связанные с организацией беспорядков и сопротивлении милиции, касаются событий осени 2020 года. В материалах дела сказано, что Степан Латыпов объединил вокруг себя группу людей для совместного участия в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. Он создал Telegram-чат, в котором призывал его участников создать дворовое сообщество для публичного выражения своих политических взглядов, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе, на обострение напряженности в обществе. Латыпов, сказано в деле, создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов.

А 15 сентября Степан Латыпов якобы оказал сопротивление сотрудникам милиции, вел себя вызывающе и агрессивно. Очевидцы же утверждали, что в тот день Степан попросил неизвестных мужчин в масках представиться и показать документы. Латыпова задержали, а в его квартире провели обыск.

Что произошло в суде?

Рассмотрение дела Степана Латыпова началось 1 июня. Свои показания давали милиционеры, которые выступают потерпевшими. После перерыва в суде Степан Латыпов стал на скамейку и воткнул себе в горло предмет, похожий на ручку, после чего упал и начал резать руки.

– ГУБОП пообещал, что, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей, – сообщил он перед этим. Степан сказал, что ему устроили "пресс-хату" на протяжении 51 дня. Обращаясь к отцу, который был в суде, он сказал ему, то тот будет следующим, передавал телеграм-канал «Нашай нівы».

Мужчину отвезли в больницу. В Минздраве так описывали его состояние: «При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза».