Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 11 июня: церемония и игра открытия

Сборная Италии готова к старту ЧЕ 2020. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже 11 июня нас ждет всемирный праздник ЧЕ по футболу 2020. По плану главный турнир Европы должен был пройти в прошлом году, но из-за непростой ситуации с коронавирусом игры перенесли на 2021 год. Групповые матчи сборных запланированы в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

В Риме перед стартом первой игры состоится красочная церемония открытия на стадионе «Олимпико». Организаторы мероприятия обещают удивить футбольных зрителей. Главным событием римского вечера станет встреча между сборными Турции и Италии, где номинальными хозяевами являются игроки турецкой команды. На трибунах ожидается порядка 30 тысяч болельщиков.

Прямая трансляция главного футбольного торжества запланирована на телеканале Беларусь 5:

— Церемония открытия (21:00)

— Группа A. Турция - Италия (21:45, Рим)