В минских подъездах без дворников появились бригады, которые убирают его за полчаса: как проходит коммунальный эксперимент

В некоторых минских подъездах проходит коммунальный эксперимент. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вы видели одномоментно трех-четырех дворников с ведрами и тряпками в своем подъезде? Это не из разряда фантастики! Влажную уборку в двух лифтах, лифтовых холлах на этажах и на первом этаже одного подъезда 12-этажного дома такая бригада делает за 30 - 40 минут. Называется такой метод бригадным.

- Сейчас такие бригады работают в домах, где нет постоянных дворников. Моют и подметают в соответствии с установленной периодичностью (и она точно такая же, как и при уборке не бригадным методом), - объяснил «Комсомолке» замгендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик.

По его словам, сложилась практика, что дворники, имея обязанности по уборке придомовой территории (из-за специфики и сезонности они занимают основной объем рабочего времени), зачастую не могут качественно выполнять работу по уборке подъездов жилых домов.

- Именно с этой целью и создавались бригады по уборке подъездов. Для их сотрудников эта работа являются основной должностной обязанностью, оплата за ее выполнение - сдельно-премиальная, - говорит специалист.

- С чем связано нововведение? И какая реакция от жильцов?

- Главная цель - повысить качество оказания услуг по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилищного фонда и снизить количество поступающих от населения жалоб по этой проблеме. Именно поэтому в ЖЭУ районов Минска и начали выделять из рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений бригад, которые выполняют работы только по уборке подъездов. Их на другие работы не задействуют. Качество оказания услуг стало выше, а количество обращений минчан по этой тематике снизилось. Соответственно, будем так работать и в дальнейшем. И создавать отдельные бригады не только для уборки мест общего пользования жилых домов, но и придомовых территорий.

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