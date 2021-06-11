Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 12-13 июня: календарь выступления сборных на выходные

Сборная России готовится к матчу с бельгийцами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за непростой обстановки с коронавирусом чемпионат Европы 2020 по футболу перенесли на 2021 год. Новшеством турнира стало, что игры проходят сразу в 11 городах Европы. Во время группового этапа I и II тура любители футбола смогут посмотреть три игры, где можно будет поддержать любимую команду. 12 июня игры второго дня пройдут в трех городах: Баку, Копенгаген, Санкт-Петербург. А в третий день Евро-2020 игры состоятся в Лондоне, Бухаресте и Копенгагене.

Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих футбольных матчей Евро-2020. Кстати, специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены. А также, фрибет в подарок. ЕВРО здесь с Parimatch.

Расписание на 12 июня (телеканал Беларусь 5)

Группа A

— Уэльс - Швейцария (15:45, игра в Баку)

Группа B

— Дания - Финляндия (18:45, игра в Копенгагене)

— Бельгия - Россия (21:45, игра в Санкт-Петербурге)

Расписание на 13 июня (телеканал Беларусь 5)

Группа D

— Англия - Хорватия (15:45, игра в Лондоне)

Группа C

— Австрия – Северная Македония (18:45, игра в Бухаресте)

— Нидерланды – Украина (21:45, игра в Амстердаме)

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