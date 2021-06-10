Появились белорусская картошка за 3 рубля, микрозелень и спаржа за 25 рублей, а клубника в среднем по 6,5: что почем на Комаровке в середине июня

Клубника, картошка - первые дары белорусского лета Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну что вы там так долго, женщинка? Десять минут уже! Самое свежее и вкусное на рынке разберут! - недовольна очередь перед банкоматом у входа на «Комаровку», пока дама в белой панаме искала бумажку с пин-кодом, набирала его и прятала купюры. Дальше очередь пошла быстрее: видимо, многие опасались, что «самое свежее и вкусное» закончится.

Опасения эти - совершенно беспочвенны: ряды на Комаровке просто ломятся. Покупателей - а мы приехали на рынок в знойный полдень рабочего дня – очень много. Очень! Соблюдать социальную дистанцию не удастся, но люди в основном в масках.

На рынке очень много покупателей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На рынке очень много клубники, кажется, что каждый четвертый-пятый продавец торгует сладкой ягодой.

Сразу ориентирую по ценам: 5,5 рублей за кило - минимум, 12-14 рублей - самая дорогая. Средний ценник – от 6,50 рублей. Почти вся клубника - судя по ценникам - белорусская, в основном, разумеется, из Бреста. «Брила», «Машенька», «Имазанта» - сортов множество, есть из чего выбрать.

- Пойдем на крайний ряд, там и подешевле клубника, вкусная, вроде как у многих. Что называется, со своего огорода, - говорит одна покупательница подруге. Дамы, очевидно, знают толк в клубнике - иду следом за ними.

Буйство красок и вкусов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Действительно, на ближайшем к крытому рынку ряду клубника почти у всех продавцов стоит 6,5 рубля, ягода небольшая, по виду - крепкая.

- Своя клубника? - спрашиваю я у парня-продавца.

- Да, у меня небольшое хозяйство, под клубнику отдано 25 соток всего. Но очень хороший сорт, урожайность высокая. Попробуйте, ягода сладкая, с кислинкой, настоящая, белорусская.

Пробую (помыв припасенной заранее водой) одну штучку. Точнее и не скажешь - кислинка, вкусная.

- В этом году, - рассказывает продавец, - все сроки сдвинулись приблизительно на месяц. Холодно было. В прошлом году я первые ягоды, как сейчас помню, снимал 10 мая, а к 16 числу - уже пошла валом ягода, продавал уже.

Покупаю килограмм клубники - угощу любимых коллег в редакции, и иду дальше.

Можно купить и рассаду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Много на рынке огурцов. «По рублю за кило» - пока нет, есть по два с половиной, при очень большом желании, настойчивости, целеустремленности можно отыскать за 1,99. Огурцы по такой цене крепкие, выглядят отлично, но торгуют ими всего в двух-трех местах.

Наливные баклажаны выглядят очень аппетитно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немало на рядах крупного редиса. Цены – рубль-два, в зависимости от размера овоща. Решаю прикупить килограмм за два: крупная, круглая, будем надеяться, сочная редиска. Стоит два рубля - так написано на ценнике.

Прошу взвесить мне килограмм, обращаю внимание, что на весах стоит другая цена: 2 рубля 20 копеек.

- С вас два рубля, - говорит мне продавец, протягивая пакет с редиской.

Набираюсь смелости и говорю:

- Извините, а почему у вас на весах другая цена вбита, вместо двух рублей - два рубля двадцать копеек?

Продавец не находится ответить что-то логичное, берет криком.

- Давай перевесим, перевесим давай, - громогласно начинает он, пытаясь выхватить из моих рук уже честно оплаченную покупку. Это ему удается: пакет вновь на чаше весов.

- Вот видишь, видишь, ты мне еще 7 копеек должен, - продолжает он свою (не очень убедительную, но эмоциональную) контратаку.

- Ничего я не должен и ничего не дам, - тоном, не терпящим возражений, говорю я, забираю пакет и ухожу.

Мелочь, а неприятно.

Самая дешевая клубника - 5,5 рубля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Комаровке» появилась новинка сезона - микрозелень. Очень вкусная такая травка: горох, дайкон, черная редька. Ешь зеленый листик с необычным и ярким вкусом. Производство - Смолевичи.

Новинка - микрозелень из Смолевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом на прилавке - спаржа. Тоже белорусская, 25 рублей за килограмм. Очереди за микрозеленью и спаржей нет, но покупатели то и дело подходят.

- Анжелика, смотри, спаржа. 25 рублей! Всего-то! Импортная стоит 70 рублей, экономия - больше, чем в два раза, - рассуждает вслух молодая девушка, обращаясь к своей спутнице.

- Дайте нам, пожалуйста, грамм пятьсот спаржи, попробуем, поддержим, как принято говорить, отечественного производителя.

Девушки рассчитываются и иду дальше. Мы на месте тоже не стоим.

Белорусская спаржа - находка для тех, кто придерживается принципов правильного питания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спаржа – дело, конечно, хорошее, в особенности для тех, кто придерживается модных трендов ПП - правильного питания.

Но хочется чего-то такого, душевного и простого. Картошка?! Да, на «Комаровке» появилась первая белорусская бульба. Месяц-полтора назад молодую картошечку тоже можно было найти: израильскую, азербайджанскую. Ценник стартовал с 4-5 рублей за килограмм.

Сейчас на прилавках есть уже наша, отечественная картошечка. Просят за нее от трех до пяти рублей. В основном картошка приехала на рынок из солнечного Слуцка.

Прошу килограмм - маленькой за три рубля, такую даже чистить совсем не надо - просто помыть и отварить.

- Почти два получилось, - говорит продавец, поднимая глаза от весов. - Возьмите все, я вам тогда посчитаю дешевле: вместо трех рублей - два пятьдесят.

Предложение заманчивое – соглашаюсь.

Появилась первая отечественная "бульба" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К картошечке нужна зелень: отварная особо хороша с укропчиком. Беру пучок - рубль.

На "Комаровке" уже очень много свежей зелени и капусты нового урожая Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть руккола, за немаленький пышный пучок отдаю полтора рубля, зеленый лучок - еще дешевле: продавцы просят 29 копеек за сто граммов.

Сто грамм зеленого лука - 29 копеек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Овощи и фрукты - точнее прилавки с ними - идут вразнобой. В воздухе витает неповторимый аромат, пахнет сразу всем: свежей зеленью, сладостью ягод. Немало на июньской Комаровке черешни. Везут ее из Узбекистана, килограмм в среднем стоит 10 рублей. Почему-то каждый второй ценник сообщает, что черешня «хрустящая».

Между черешней и клубникой - слива. Не просто слива - а гигантский фрукт. «Королевская, 18 рублей за кг. Испания» - ценник максимально информативен.

"Королевская" слива. Цена - тоже царская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ого, какая у вас слива! Всем сливам слива, - не я могу сдержать эмоций. Продавец реагирует мгновенно.

- Сочная, сладкая, возьмите. Почувствуйте себя настоящим королем, - говорит женщина, работающая за прилавком.

- Сколько одна штучка завесит? - спрашиваю я, мысленно уже откушав королевской сливки.

- Одна штука - пять рублей. Может, шесть.

- Ого! Два килограмма картошки, - вслух (неожиданно даже для самого себя) говорю я.

- Да! Вот вы в картошке измеряете, а до вас покупатель был, тоже интересовался сливой, так он сказал, что за эти деньги лучше взять бутылочку горячительного,- смеются работницы прилавка.

Одна слива - около 5 рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вообще, кило сливы - пусть она и «Королевская» - за 18 рублей, это далеко не все, что может вас удивить на Комаровке.

Нельзя пройти мимо и не удивиться небольшой картонной коробочке: «Ежевика. Нидерланды. Очень сладкая. 13 рублей». Рядом такой же коробок, в нем - малина, тоже Нидерланды. Цена аналогичная.

Ягодки - одна к одной.

- А какой вес коробка?

- 130 граммов. Берите, очень вкусная ягода. Говорят, - без особой настойчивости предлагает продавец.

Мысленно выстраиваю пропорцию и прихожу к выводу, что ежевика-малина по 100 рублей за кило - не самое дешевое и нужное удовольствие. Можно взять голубики - 59,99 за кг. Тоже предложение, над которым нужно как минимум серьезно подумать.

Дождемся своих ягод, как дождались уже белорусской клубники и картошечки. Впереди - лето: отечественные ягоды и овощи уже очень скоро должны быть в изобилии. И, надо полагать, несколько дешевле по цене.

Каждый найдет то, что ему нужно. А потом - аккуратно упакует Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ

Яблоко, кг (белорусское) - от 2,5 рубля

Помидоры, кг - от 3,8 рубля

Абрикосы, кг - от 5 рублей

Персик, кг (Паргвай) - от 4,5 рубля

Авокадо, шт - 1,5 рубля

Апельсин, кг – от 6 рублей

Перец, кг (красный, желтый) - от 6 рублей

Капуста, кг - 2 рубля

Картошка, ранняя, кг, Украина - 2,99 рубля

Кабачок, кг - 3,99

Баклажан, кг – 7,5 рубля

Морковь, кг - от 2,5 до 4 рублей

Чеснок, кг – от 7 до 12 рублей

Свекла, ранняя, кг (Украина) - 5,99 рубля

Лук, кг - от 1,49 рубля

Виноград, кг – от 10 рублей

Гранат, кг, новый урожай (Перу) - 14,99 рубля

Нектарин, кг - от 10 до 25 рублей