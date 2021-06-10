Восстановление транспортного сообщения, интеграционные карты и детство в Бресте: что посол России Евгений Лукьянов рассказал на первой пресс-конференции в Минске

Лукьянов рассказал, как Россия поможет Беларуси в ответ на санкции Запада Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, что Евгений Лукьянов почти пять лет возглавлял диппредставительство России в Латвии, а в марте 2021 года был переведен в Минск. 13 мая он вручил верительные грамоты Александру Лукашенко. В декабре этого года Лукьянов отметит 70-летие.

«Получив назначение в Беларусь, я был, откровенно говоря, польщен доверием, которое мне оказала Российская Федерация и президент Владимир Путин. Но самое главное для меня, как для главы миссии России в Беларуси, это то, что мне дается возможность участвовать в совершенно уникальном процессе, который называется Союзное государство», - сказал посол.

Также он рассказал о…

…восстановление транспортного сообщения

«Мы слышим сигналы от наших белорусских партнеров: когда вы откроете свою границу, когда все восстановится – авиационное сообщение, автомобильное и т.п. Но у нас опять идет существенный рост выявленных заболеваний. Больше 10 тысяч ежесуточно».

«Но уже пошли железнодорожные маршруты из Гомеля и Гродно. Запущено движение скоростных поездов «Ласточка». И их количество сразу оказалось абсолютно недостаточным. Количество вагонов и пар поездов увеличится. Но опять-таки все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Граница до сих пор под тем постановлением правительства России, которое регламентирует право ее пересечения. Пока это постановление отменено не будет. Начальник здесь – наш главный санитарный врач Попова. Во время визита премьера Мишустина в Беларусь и разговора с белорусским визави, он получил вопрос: «Когда?». И он указал пальцем на госпожу Попову и сказал: «Вот начальница. Когда она подпишет распоряжение об ослаблении мер, тогда подпишу и я. Но Попова сказала, что пока подписывать не будет».

…несогласованных дорожных картах интеграции по газовой тематике и налоговой политике

«Остается несогласованной, как полуфабрикат, то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами, акцизами. Вот эта карта остается пока незавершенной. Другая карта в целом принята. (…) В каждой стране существуют свои налоговые кодексы и они не обязаны быть одинаковыми, если мы говорим о параллельном развитии, но их обязательно нужно ввести в единое когнитивное поле, когда мы говорим об интеграции».

…реакции России на санкции Евросоюза в отношении белорусских предприятий

«Беларусь мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер. Для того, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета».

«Деталей по конкретным видам товаров я вам сообщить не могу, это будет определяться соответствующими ведомствами России и их партнерами в Беларуси. Но они будут инвентаризированы с учетом тех последствий, которые будут в результате применения санкций».

«Санкции, по определению международного права, незаконны. Санкции такого рода против какой-либо страны могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН».

…детстве в Бресте

«Я получил воспитание, в том числе, и в Беларуси, в Бресте. Мой отец служил в Белорусском военном округе после нашего возвращения из Германии. И там (в Бресте - Ред.) я пробыл вместе с семьей почти пять лет. Это было мое отрочество. Меня спроси, кто такой Марат Казей, – я знаю. А если спросить у моих сверстников в России, не знаю, ответят ли».

…знании белорусских слов

«В свое время я учил «беларускую мову». Некоторые слова у меня остались в памяти. Их, правда, всего три: навальнiца, вясёлка, калыска. Но не та «калыска», которая для детей, а та, которой мы ловили карасей в брестских прудах».

«Однажды я оказался на мероприятии, где один из участников сказал, что будет делать сообщение на своем родном языке, белорусском. Мне не понадобился ни переводчик, ни подстрочник, я все понял. И это меня успокоило. Хотя, конечно, навык устной речи у меня отсутствует. Но ничего. Я надеюсь здесь поработать. Будет время этот недостаток компенсировать».

…торговле между странами

«На долю России приходится почти половина всей внешней торговли республики. И хотя в 2020 году в условиях пандемии взаимный товарооборот сократился на 17,4% - до 29,5 млрд долларов США, мы не склонный драматизировать ситуацию. Убежден, что эти временные трудности вполне преодолимы, и нам удастся быстро не только вернуться к «допандемийным» показателям, но и существенно их увеличить. Это, кстати, подтверждают и цифры: в январе-марте 2021 года товарообмен между нашими странами увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

…взаимовыгодном сотрудничестве

«Речь идет не о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами друг друга. Мы должны таким образом выстроить наши взаимоотношения в этой сфере, чтобы польза от этих интеграционных процессов была в равной степени и для России, и для Беларуси. Этот очень деликатный, сложный и не одномоментный процесс». «Естественно, наше экономическое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Россия вообще не строит отношения ни с кем против третьей стороны или на неравноправных, не взаимовыгодных условиях. Это не наша практика. И это не потому, что мы такие белые, пушистые, такие нравственные или высокоморальные, нет. Мы очень прагматичны. Построить отношения на подчинении можно, но это не долгосрочная конструкция, рано или поздно она затрещит».

…бесплатном обучении белорусских студентов в России

«Одно из главных достижений этого года в сотрудничестве в области образования – в новом учебном году абитуриенты из Беларуси могут поступать в российские вузы по результатам централизованного тестирования (ЦТ). Некоторые вузы в дополнение к результатам ЦТ будут проводить внутренние собеседования или профильные испытания. Немаловажным представляется значительное увеличение квоты правительства России на бесплатное образование в российских вузах для белорусских граждан до 700 мест. Это в 10 раз больше, чем два года назад».

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