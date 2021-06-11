В Минске встретили «Поезд Победы». Посмотрели, что там внутри

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минск прибыл передвижной музей «Поезд Победы». 11 июня на вокзале станции «Минск-Пассажирский» торжественно встречали необычный проект, который представляет собой интерактивную экспозицию. Она основана на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса.

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Внутри вагонов - атмосферные сцены военной жизни и возвращения солдат на родину. В целом, «Поезд Победы» включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости.

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как сообщалось ранее, «Поезд Победы» будет курсировать по Беларуси с 11 по 28 июня. Проект реализуется Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами. Его приурочили к Году народного единства и к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске встретили «Поезд Победы» Фото: Виктор ДРАЧЕВ