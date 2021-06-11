«Смертные приговоры не приводили в исполнение с 2019 года». В Беларуси могли расстрелять осужденного к высшей мере

Виктор Павлов был осужден в 2019 году за убийство двух человек. Фото: sputnik.bu

Сестра Виктора Павлова, Раиса Анатольевна, рассказала правозащитнику и координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде, что полтора месяца не получала писем от брата, ей отказали в свидании и не сообщили о состоянии Виктора. Адвокат не смогла попасть в СИЗО к своему подзащитному – ей сказали, что Виктора Павлова там нет. Раиса Павлова считает, что ее брата могли расстрелять.

Напомним, Виктор Павлов был приговорен к расстрелу за убийство двух сестер 76 и 78 лет. По версии обвинения, 30 декабря 2018 года Виктор пришел к своим знакомым соседкам и до смерти избил их палкой. После этого забрал из дома деньги и две бутылки домашнего вина. Тела нашли только через несколько дней. Действия обвиняемого квалифицировали как «особо опасный рецидив преступления» - раньше Виктор уже был судим за жестокое убийство. 30 июля 2019 года Витебский областной суд вынес приговор о применении к нему исключительной меры наказания. Приговор был обжалован, но Верховный суд оставил решение в силе.

«Были основания считать, что есть мораторий на смертную казнь»

- Мы не можем утверждать на 100%, но признаки того, что смертный приговор приведен в исполнение, есть, - говорит Андрей Полуда, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси». - Пока родственникам не прислали никаких подтверждающих документов, и достаточно сложно прогнозировать, когда они появятся. У нас с этим вопросом всегда очень сложно, установленных сроков нет. Есть случай, когда родственники с 2019 ждут документов.

- Родственники обычно узнают о том, что приговор приведен в исполнение, когда им отказывают в свидании или адвоката не пускают в СИЗО. Причину в таких случаях объясняют?

- С советских времен осталась практика использования разных витиеватых фраз, например «убыл по приговору». Что это значит – не совсем понятно для многих. (В случае с делом Виктора Павлова этой фразы не было сказано. – Авт.). Место захоронения и дата смерти не указывается, тело родственникам не выдают. Есть случаи, когда приговор привели в исполнение много лет назад, а родители до сих пор надеются: «Мы его не видели, может быть он все-таки жив». Проблема смертной казни связана с постсоветским и советским наследием. Как процедурно было принято в советское время, так оно и осталось в наши дни. Но во времена СССР это было во многом связано с тем, чтобы скрывать масштабы репрессий, чтобы родственники ничего не знали.

Осужденные к смертной казни содержатся в СИЗО № 1 Минска Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Совсем недавно правозащитники обращали внимание на то, что достаточно давно, больше года, смертные приговоры в Беларуси не приводят в исполнение. Из-за этого были основания считать, что, скажем так, де-факто есть мораторий на смертную казнь. Но когда нет системных изменений, говорить о моратории, наверное, нельзя. (Напомним, де-юре мораторий на смертную казнь в Беларуси не введен. Отмена этого вида наказания обсуждалась во время подготовки изменений в уголовное законодательство, но в результате высшая мера наказания в виде расстрела осталась в Уголовном кодексе.- Ред.).

- В теории Виктора Павлова могли перевести из СИЗО в другое учреждение?

- Возможно все. Но такой практики не было, если по человеку не принято решение о помиловании. При этом, когда по братьям Костевым было принято такое решение, родственникам четко сказали в СИЗО, что братья помилованы. Здесь, как видим, другая ситуация. Хотелось бы, чтобы была какая-то реакция властей, чтобы они прояснили ситуацию.

- Сейчас в так называемом коридоре смерти находятся только Виктор Сергель (осужден за жестокое убийство ребенка в Лунинце) и Виктор Скрундик (осужден за убийство двух пенсионеров в Слуцком районе)?

- По той информации, которой мы владеем, - да. Но был случай, когда приговор уже привели в исполнение, а мы даже не знали, что этот человек осужден. Он отбывал приговор по другому преступлению, но за убийство сокамерника его осудили еще раз. Выездной суд был прямо в тюрьме. Процесс был открытым, но желающие на него попасть не могли, потому что доступ посторонних на территорию таких учреждений запрещен.

БУДЬ В КУРСЕ

Что известно о том, в каких условиях содержатся осужденные к расстрелу и как происходит процедура смертной казни в Беларуси

Приговорить к расстрелу в Беларуси могут по 13 видам преступлений, в том числе за терроризм, геноцид, применение оружия массового поражения, развязывание войны. Но чаще всего суд назначает расстрел за убийство двух и более человек.

Смертную казнь применяют только к мужчинам, которым на момент совершения преступления было не меньше 18 лет и не больше 65 к моменту вынесения приговора. Самое суровое наказание для женщин – пожизненное заключение, к смертной казни их приговорить не могут, об этом сказано в ч.2 ст.59 действующего Уголовного кодекса Беларуси.

В Уголовном кодексе нет ни одной статьи, по которая смертная казнь была бы единственно возможной мерой наказания. Выбирает судья: или смертная казнь, или лишение свободы, или пожизненный срок.

Беларусь остается последней страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. В стране с момента обретения независимости было вынесено более 300 смертных приговоров. Известно только о трех случаях помилования президентом за эти годы: первым помилованным стал Сергей Протираев, осужденный в 90-х за двойное убийство, в 2021 году были помилованы братья Костевы, осужденные за убийство учительницы.

В апреле 2021 года стало известно о том, что братья Костевы, осужденные к расстрелу, помилованы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Информации о том, в каких условиях содержатся осужденные к расстрелу, немного - журналистов для подготовки репортажей в СИЗО пускают редко. Поэтому сведения со слов родственников, по свидетельствам бывших сотрудников следственного изолятора и из других источников собирают правозащитники.

Осужденные к высшей мере наказания содержатся в СИЗО №1 в Минске, а именно в спецчасти следственного изолятора, которая находится в полуподвале, в отдалении от других помещений следственного изолятора. Как рассказывал Андрей Полуда в интервью «Комсомолке», для смертников предусмотрены три камеры.

Камеры смертников, рассказывал Полуда, вероятно, помещения размером примерно 6x3, осужденные находятся там по одному или вдвоем. С 6 утра до 10 вечера им запрещено находиться на нарах, прогулки для них запрещены. Осужденные должны постоянно носить специальную форму с надписью на спине: ИМН (исключительная мера наказания).

Виктор Скрундик во время процесса в суде был одет в робу с пометкой ИМН - исключительная мера наказания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осужденным к расстрелу разрешены краткосрочные свидания с родственниками, им могут передавать передачи. Разрешено писать и получать письма, встречаться с адвокатом, просить президента о помиловании, заключать брак, встречаться со священником, получать медицинскую помощь.

Дату приведения приговора в исполнение, или расстрела, осужденные не знают заранее. Обычно это происходит в течение года после вынесения приговора. Но были случаи, когда осужденных к высшей мере расстреляли уже через 3,5 месяца после приговора – так произошло с Владиславом Ковалевым и Дмитрием Коноваловым, осужденным за теракт 2011 года в минском метро. Некоторые другие осужденные ждали исполнения приговора около полутора лет. О том, что осужденного нет в живых, постфактум становится известно родственникам - они сообщают СМИ и правозащитникам.

Казнь происходит в СИЗО № 1 Минска. При исполнении присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, рассказывал правозащитник Андрей Полуда в интервью "Комсомолке". По его словам, осужденному завязывают глаза и стреляют в затылок. Врач первым подходит к телу - засвидетельствовать смерть. В карточке расстрелянного человека написано «Убыл по приговору».

Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, им не выдают тело для захоронения, место захоронения не сообщается. Некоторые личные вещи родственникам могут прислать по почте - иногда именно так родные узнают о приведении приговора в исполнение. Часто из вещей присылают лишь тюремную робу с пометкой ИМН (исключительная мера наказания) и ботинки.

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