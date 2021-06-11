Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июня 2021 года: закрытая наземная граница с Россией, перебои с поставками «Спутника» и как не заразиться черным грибком

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июня 2021 года: наземную границу с Россией не откроют, перебои с поставками второй дозы «Спутника» обещают устранить. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По последним данным, в Беларуси заболели 402 819 человек. Прирост за сутки в этот раз – 966 человек. За сутки умерли 10 человек – в последнее время это уже привычная цифра. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 949 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1191 человек.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 391 тысячи зараженных в сутки. А вот число ежедневных смертей снова пошло вверх – за последние сутки в мире от короны умерли 14 тысяч человек. Рекорсмен – Индия, там за сутки умерли 6 тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,78 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 447 человек, в Литве – 4 327, в Латвии – 2 443, в Украине – 51 507 человек.

Россия не планирует открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения

Такое заявление в четверг, 10 июня, сделал журналистам посол РФ в Минске Евгений Лукьянов. По его словам, право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.

– Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач, – пояснил дипломат.

Напомним, что о закрытии границ 16 марта прошлого года заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это было связано с распространением коронавируса в мире.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июня 2021 года: наземную границу с Россией не откроют, перебои с поставками второй дозы «Спутника» обещают устранить. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Доктор Комаровский объяснил, как не заразиться черным грибком при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал информацию и смертельной опасности черной плесени, которая развивается при коронавирусе. Также медик пояснил, в каких случаях можно заразиться мукормикозом – заболеванием, которое вызывает этот грибок.

По словам медика, человек может заразиться мукормикозом только, если будет определенное сочетание разных факторов, среди которых – нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

Врач подчеркнул, что избежать заражения мукормикозом несложно – нужно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. Комаровский добавил, что во время работы с землей обязательно следует пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Специалист также опроверг слухи о том, что мукормикоз стремительно распространяется в разных странах мира. Он объяснил, что количество заразившихся в Индии увеличилось на фоне коронавирусной инфекции, дефицита белка и избытка железа у жителей страны.

В Минздраве прокомментировали ситуацию с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках

В Министерстве здравоохранения Беларуси ожидают из России разрешения на использование 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавируса. На данный момент коллеги из России завершают проведение процедуры контроля качества вакцины, произведенной на предприятии «Белмедпрепараты».

- Ожидается, что в гражданский оборот данная вакцина поступит уже к концу недели. В Беларуси уже более 656 тысяч человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 358 тысяч - прошли полный курс вакцинации. Если говорить о наличие вакцины, то на сегодняшний день в Беларуси имеется в наличии более 150 тысяч доз первого компонента вакцины и более 30 тысяч доз – второго компонента, - написано в сообщении.

В ведомстве также прокомментировали проблемы с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках.

- Уже сегодня будет распределен второй компонент вакцины от COVID-19.Отметитм, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества, - проинформировали в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что если говорить о сроках введения второго компонента вакцины, то интервал между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» может быть с 21 дня до 90 дней.

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Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт». На данный момент в учреждениях здравоохранения в достаточном количестве имеются вакцины «Спутник V», произведенной на базе «Белмедпрепараты» и «Vero Cell» корпорации «Синофарм» КНР

Минздрав: ОАЭ передали в Беларусь партию вакцины от коронавируса. Около 10 тысяч доз прививок прилетели в Минск самолетом Flydubai [фото]

Тем, кто привился «Спутником», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев