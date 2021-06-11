«Правил Беларусью в начале ХХ века?»: прогулялись по столичному проспекту Машерова и спросили у прохожих, в честь кого он назван

А что знают о Машерове минчане сегодня? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» продолжает классный проект: периодически наши корреспонденты выходят на какую-то улицу города, иногда - проспект или переулок, и спрашивают у случайных прохожих, в честь кого она названа.

Но не все так просто, задачка у нас со звездочкой, а вопрос - с подковыркой: прежде нужно узнать выбранного нами героя на фото - одном из трех.

В прошлый раз видеоопрос мы проводили на улице, которая носит имя гетмана Великого княжества Литовского Льва Сапеги – версии жителей этой улицы о том, кто он такой - вот тут, по ссылке.

Сейчас решили выйти в самый центр белорусской столицы - на проспект Машерова. Петр Миронович руководил нашей страной пятнадцать лет: с 1965 до 1980-й. А что знают о нем минчане сегодня? Как вспоминают, те, кто жил в то время?

Спойлер: знают, в большинстве своем, очень многое. Кроме этого, нам очень повезло: на проспекте мы совершенно случайно встретили доктора исторических наук, профессора Эммануила Иоффе – автора книг и статей о Петре Машерове.

Посмотрите, это очень интересно!

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