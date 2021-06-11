Квесты, бонусы, прогнозы… Parimatch запускает масштабную кампанию к старту EURO!

Только в период проведения турнира (с 11 июня по 11 июля) все депозиты зарегистрировавшихся будут утроены, а также бесплатная ставка в подарок.

Для всех любителей “соккера” будут организованы многочисленные промо-мероприятия в барах и открытых площадках столицы, а также торговых центрах. Любой желающий сможет поучаствовать в квесте Parimatch. Получив стикеры за пройденные активности, соберите коллекцию на фирменном бирдекеле и обменивайте на уникальный мерч EURO’2020!

Зайки Parimatch будут ждать вас в фуд-маркетах “Песочница” (пр-т Машерова, 11/10) и “Lidbeer Dvor” (ул.Кульман, 1), пивных ресторанах “Rib Raw” (ул.Гикало, 7) и “The Хмель” (ул.Толстого, 10), пабах “Винни Джонс” (ул.Интернациональная, 33) и “Pub 1067” (ул.Володарского, 22), а также в гомельском заведении “Bulldog Pub” (ул.Достоевского, 1).

Но и это еще не все: интервью и прогнозы экспертов, эксклюзивный контент на YouTube (“PROставка Лукомского”, “Parimatch Room”), розыгрыши в социальных сетях Parimatch, промоакции в торговых центрах Dana Mall, Galleria Minsk, Green City. Не пропустите!

#ЕВРОздесь с Parimatch.