Врач-геронтолог: «Гаджеты помогают сохранить ментальное здоровье»

Цифровой язык уравнивает людей всех возрастов. Фото: pixabay.com

- Андрей, какие советы вы бы дали людям третьего возраста, которые только начинают знакомиться с интернетом?

- Самый главный совет, который я могу дать, - не бояться. У многих пожилых людей чувство страха связано с тем, что они могут что-то сломать. Будьте уверены: вы ничего не испортите и не сломаете, даже если нажмете не туда. Цифровой мир доступный и простой, у него универсальный язык. Овладеть им могут люди разного возраста, с разными заболеваниями.

- С медицинской точки зрения пользование гаджетами как-то влияет на человека?

- Есть исследования, которые говорят о положительном влиянии гаджетов на пожилых людей. Например, мы рекомендуем людям с определенными формами деменции играть в гаджеты вместе с детьми. Это улучшает когнитивные способности: положительно влияет на память, внимание, способность сосредоточиться. Гаджеты могут быть полезны в сохранении ментального здоровья.

- Почему важно, чтобы люди всех возрастов пользовались гаджетами и интернетом?

- Это важный аспект в преодолении эйджизма - дискриминации по возрасту, которая проявляется в предубеждениях и стереотипах. Период с 2020-го по 2030-й год объявлен Организацией объединенных наций десятилетием здорового старения. Это старение, при котором человек в любом возрасте вписывается в текущую жизнь. Когда люди всех возрастов станут полноправными участниками цифрового мира, это будет важным шагом в преодолении эйджизма.

- Как приобщить к интернету близких, которые пока слабо им пользуются?

- Я бы не советовал специально приобщать, это должно произойти естественно. Не «вот тебе гаджет - учись», а человек должен понимать, зачем ему это нужно. Например, сейчас из-за пандемии многие не могут общаться с близкими лично, а если пожилые люди зарегистрируются, например, в Инстаграме, это позволит им наблюдать за жизнью детей и внуков.

«Цифровой язык уравнивает людей всех возрастов»

- Есть ли особенности коммуникации в интернете между людьми разных возрастов?

- Цифровой язык пока не настолько развит, чтобы можно было говорить, о нюансах в общении. Когда мы слышим устную речь, то можем по манере произношения и построению фраз определить его возраст. Из-за того, что цифровой язык очень молодой, он уравнивает людей всех возрастов.

- Как подготовить человека, который будет впервые пользоваться гаджетом?

- Есть несколько важных аспектов. Во-первых, если у человека плохое зрение, ему нужны хорошие очки. Это, кстати, важно и с точки зрения профилактики деменции. Наш мозг работает хорошо, когда он нагружен информацией, а если зрение или слух не корректируется очками или слуховым аппаратом, объем информации, которая поступает в мозг, снижается. Во-вторых, важно иметь в виду, что у пожилых людей может встречаться патология суставов кисти, артрит. В этом случае особенно важен размер гаджета: лучше подойдет планшет с большей диагональю экрана, чем смартфон. И в-третьих, человек, пользуясь гаджетом, должен находиться в удобной позе, а место должно быть хорошо освещено.

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#яонлайн с Lenovo Tab M10: для волонтеров проекта в А1 скидка на планшет и бонусный интернет-трафик

Компания А1 совместно с Lenovo запустила акцию в поддержку цифрового волонтерского движения #яонлайн. Теперь все желающие могут не только присоединяться к нему и помогать своим близким изучать возможности мобильных технологий, но и приобрести им для этого планшет по специальной цене.

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Волонтером движения #яонлайн может стать любой человек и абонент любого мобильного оператора, который хотел бы показать своим родственникам и друзьям, чем может быть полезен мобильный интернет и как им пользоваться. Все, что нужно для этого, - пройти регистрацию на сайте.

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Lenovo Tab M10 32GB - универсальная и бюджетная модель, которая получила 10,1-дюймовый экран, основную камеру на 5 Мп с автоматической фокусировкой и возможностью записывать видео в качестве 1080р, а также фронтальную на 2 Мп. Объем оперативной памяти 2 ГБ и 32 ГБ встроенной, а также поддержка карт microSD до 256 ГБ позволят сохранить все фото и видео, а 4-ядерный процессор Snapdragon 429 до 2,0 ГГц обеспечит комфортную работу сразу нескольких приложений.