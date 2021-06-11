На каких минских кладбищах можно захоронить прах покойного в колумбарной стене, а где - в земле: узнали, сколько это стоит

Мест в колумбарных стенах, нишах достаточно, чтобы производить захоронения после кремации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В последнее время число людей, которые хотят кремировать умерших родственников, составляет около 60% от общего числа заказов на погребение, - рассказал замдиректора Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Тур. - Кремируют в Минском крематории, единственном в Беларуси. Мест в колумбарных стенах, нишах достаточно, чтобы производить захоронения после кремации. Могу сказать, что еще 10 лет назад было 30% кремаций от общего числа захороненных.

Места в колумбарных стенах есть в Минском крематории, на кладбищах «Чижовское», «Петровщина» - на последних новые колумбарные стены недавно достраивались. Планируется их возвести и при благоустройстве некрополей «Козыревское», «Черниговское» и «Сухаревское». А на новом кладбище «Лесное», открытом в марте 2021-го, места для захоронения праха построили в первую очередь - там уже более 20 урн с прахом.

На «Лесном» будут производить и захоронения колумбарного стакана в землю.

- А сейчас такой вид захоронения в горизонтальном колумбарии возможен на кладбищах «Северное» и «Колодищи». Люди часто рассматривают его в качестве альтернативы захоронению в колумбарной нише, потому что прах опускается в землю и можно поставить на этом месте стандартный маленький памятник, в том числе из гранита, - говорит Сергей Тур.

10 лет назад было 30% кремаций от общего числа захороненных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В последнее время на кладбищах вблизи Минска можно видеть, что люди устанавливают в пределах оград могил своих родных небольшие индивидуальные колумбарии. Так можно делать?

- Это не противоречит закону. Индивидуальные колумбарии бывают от 1 до 8 ниш, их изготавливают в том числе и по индивидуальным проектам. На плите такого колумбария можно и медальон разместить, и текст нанести, и какой-то рисунок.

ЦЕНА ВОПРОСА

Одна ниша - 348 рублей, каждая дополнительная - по 290

Цена колумбарных ниш на всех минских кладбищах одинаковая. Стоимость одной ниши в настоящее время составляет 348 рублей. Плата за предоставление или резервирование дополнительного места в колумбарии, возведенном за счет бюджета Минска, составляет 10 базовых величин (на июнь 2021-го - 290 рублей. - Ред.). По письменному заявлению человека, который является законным представителем умершего или погибшего либо супругом (супругой) или одним из близких родственников, можно зарезервировать за плату не более трех дополнительных мест в колумбарии для захоронения впоследствии урн с прахом (пеплом).