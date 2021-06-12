Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 12 июня: где и когда можно посмотреть игру Бельгия–Россия

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляции. Фото: REUTERS

В субботу, 12 июня, стартует второй игровой день группового этапа Евро-2020 по футболу.

Первый матч зрители смогут увидеть в столице Азербайджана – Баку. В группе A сборная Уэльса принимает команду из Швейцарии. Следующяя игра состоится в Копенгагене. Номинальные хозяева в лице Дании принимают представителей Финляндии. И завершает вечернюю программу захватывающее противостояние в группе B Бельгия-Россия. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Представляем любителям футбола расписание прямых трансляции группового этапа. Все матчи покажет телеканал Беларусь 5. Чемпионт Европы по футболу обещает подарить истинным болельщикам море эмоции и зрелище. Болеем за красивый футбол!

12 июня, суббота

Расписание матчей Евро-2020 на 12 июня. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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