Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 12 июня: где и когда можно посмотреть игру Бельгия–Россия

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляции.
Фото: REUTERS
В субботу, 12 июня, стартует второй игровой день группового этапа Евро-2020 по футболу.
Первый матч зрители смогут увидеть в столице Азербайджана – Баку. В группе A сборная Уэльса принимает команду из Швейцарии. Следующяя игра состоится в Копенгагене. Номинальные хозяева в лице Дании принимают представителей Финляндии. И завершает вечернюю программу захватывающее противостояние в группе B Бельгия-Россия. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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Представляем любителям футбола расписание прямых трансляции группового этапа. Все матчи покажет телеканал Беларусь 5. Чемпионт Европы по футболу обещает подарить истинным болельщикам море эмоции и зрелище. Болеем за красивый футбол!
12 июня, суббота
Расписание матчей Евро-2020 на 12 июня.
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ
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