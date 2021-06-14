Знакомьтесь, ОЦСП! Для отделки фасада – раз, интерьера – два, лоджии и террасы – три… Дальнейшие варианты зависят от креативности покупателя

Пример использования ОЦСП для фасада и цоколя. Фото: ЗАО «Белзарубежстрой».

В июне в продажу поступили первые восемь моделей ОЦСП – окрашенной цементно-стружечной плиты. Этот отделочный материал практически не представлен в строймаркетах Беларуси, цель статьи – рассказать о новом инновационном продукте: производитель, предназначение, цветовая палитра и текстура. А то, из чего состоит ОЦСП, какие имеет размеры и цену, вы узнаете на сайте производителя, он в конце статьи, рядом с бонусом!

Фото: ЗАО «Белзарубежстрой».

На левом фото: Кричевский завод СООО «ЦСП БЗС», на котором производятся неокрашенная ЦСП и окрашенная цементно-стружечная плита ОЦСП. Кричевская ЦСП экспортируется сегодня в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На правом фото: административно-бытовой корпус завода. Вентилируемый фасад АБК возведен с использованием ОЦСП еще в 2015. Тогда и была произведена первая ОЦСП, для внутренних нужд. С июня 2021 года ОЦСП поступила в массовую продажу в Беларуси.

Предназначение ОЦСП в ее названии

Если быть внимательным, то можно заметить – основное, но (!) не единственное предназначение плиты заключено в ее названии. Так, цокольная панель ОЦСП предназначена для отделки цоколя здания или его фундамента.

В свою очередь фасадная панель ОЦСП и фасадная доска ОЦСП – идеальны для обустройства вентилируемых фасадов жилых и административных зданий, внутренней и внешней обшивки стен каркасных домов, облицовки фасадов с использованием утеплителя или без него.

Перспективные образцы фасадной доски, производятся под заказ. Фото: ЗАО «Белзарубежстрой».

Террасная доска ОЦСП, соответственно, найдет свое применение при обустройстве напольных покрытий, в первую очередь благодаря износоустойчивому лакокрасочному покрытию Caparol.

Пример использования ОЦСП для обшивки фасада и пола террасы.

Пример использования ОЦСП для декорирования интерьера жилой комнаты.

Следует отметить, что ОЦСП, заявленная как материал для отделки фасада и террас, также может использоваться для внутренней отделки. Этим она обязана своим постоянством эксплуатационных характеристик (подтвержден Протоколом испытаний), а также экологической и противопожарной безупречности (подтверждены зарубежными и национальными Сертификатами, см. ниже). Вот далеко не полный список отделочных мероприятий и строительных изделий с использованием ОЦСП:

- обшивка стен, полов и потолков в офисных, производственных, жилых и вспомогательных помещениях, включая помещения с повышенной влажностью (кухня, спальня, ванная комната, предбанник, лоджия, балкон, котельная, прачечная, гараж, уличная беседка);

- столешница, подоконник, стеллаж, рундук, межкомнатная перегородка, бордюр для ландшафтного дизайна, элемент альпийской горки, домик для четвероногого друга и др.

Цветовая гамма и текстуры окрашенной ЦСП

Цветовую гамму ОЦСП можно условно разбить на две группы – «традиционные, классические цвета», а также «цвета и текстуры, разработанные дизайнерами компании». Начнем с первой группы.

«Традиционные, классические цвета»:

«Цвета и текстуры, разработанные дизайнерами компании»:

Бонус для дочитавших статью до конца ))

Наиболее оригинальная из разработок – «Хамелеон» – способна если не полностью менять свой цвет, то играть оттенками в зависимости от освещения. Иными словами, фасад вашего коттеджа или дачного дома в пасмурный день будет сладко дремать, а в день солнечный – сверкать и искриться!

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