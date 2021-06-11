5 хитростей, которые помогут быстро и качественно постричь траву

Но не всегда есть время и силы для долгой и тяжелой работы в саду. В этом материале вы найдете несколько хитростей, которые помогут быстро и качественно добиться идеальной лужайки.

1. Выбор между триммером и газонокосилкой

Если трава слишком высокая и за ней давно не ухаживали, лучше не пытаться подстричь ее триммером за один раз, а сделать это в несколько подходов. Газонокосилку в данном случае лучше не использовать, лезвие может забиться и перегреться. В других же случаях многие дачники отдают предпочтение аккумуляторной газонокосилке Greenworks G24X2LM41, которая отлично подходит для средних и больших территорий. Это первая модель, у которой есть батарея приемник для одновременной работы двух аккумуляторов, что позволяет увеличить объем выполняемой работы. Важной особенностью этой газонокосилки является система защиты двигателя от механических повреждений, например, при наезде на твердый предмет.

2. Нюансы работы на неровных поверхностях

Даже на ровных поверхностях, в случае с триммером, нужно тщательно следить за вращением лезвия. Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28 - достойная альтернатива бензиновым моделям. Он отлично справится с высокой травой и небольшими кустарниками. оснащен защитной крышкой, которая обеспечивает полную безопасность во время работы. Для удобства работы триммер оснащен телескопической штангой и регулируемой ручкой. Очень важно соблюдать правильное направление, это обеспечит быстрый и легкий скос. В случае с ямками и пригорками, скошенная трава может оказаться на еще не обработанном участке и увеличить время в 2-3 раза. То есть направление покоса надо выбирать, учитывая направление вращения катушки. Так, чтобы скошенные растения отлетали на обработанную территорию.

3. Лучше заранее позаботиться об удобствах

Если есть такая возможность, то деревья и кустарники лучше сажать таким образом, чтобы между ними идеально проходила газонокосилка, это значительно повысит уровень удобства. Вам не придется каждый раз останавливаться и обрабатывать участок еще и триммером. Так же, чтобы не тратить время на работу садовыми ножницами вдоль дома, можно сделать маленькую отмостку, с помощью которой газонокосилка будет проходить свободно и срезать все торчащие края.

4. Немного изменить направление и станет намного чище

Используя газонокосилку в обычном режиме - передним ходом, можно не заметить как переполняется контейнер, и маленькие травинки будут высыпаться и оставаться на газоне. Опытные садоводы придумали свой способ, как справиться с данной проблемой – если двигать газонокосилку задом, то за счет эффекта повторного подхватывания просыпавшихся травинок, можно дольше и больше набивать контейнер. Тем самым тратить меньше времени на его вытряхивание. А взамен получить идеальный газон и экономию времени.

5. Как полезно использовать скошенную траву

Когда вы уже закончили с покосом, для того чтобы сорняки не росли между грядками, можно сложить туда остатки скошенной травы. После дождя в межах не будет скользко и грязно. Осенью, когда дачники будут перекапывать грядки вместе с межами, то компост сам окажется в земле. Но если вам необходимо очищать территорию от ненужной травы, то лучше ее перед этим просушить – это значительно ускорит процесс перегревания

Соблюдая все хитрости, вы сможете получить сад мечты, не тратить много времени на уход за ним и получать только положительные эмоции от прекрасного вида своего приусадебного участка.

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