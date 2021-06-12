Фан-зона Евро-2020 в Минске: как выглядит просмотр матчей на «усыпленном» футбольном поле

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начиная с Евро-2016, в Минске стало традицией организация футбольных фан-зон. Идея: совместить просмотр футбола с развлечениями и едой. Раньше фан-зоны размещали в парках или на центральных площадях. В этом году место выбрали самое футбольное в городе – стадион «Динамо».

Одним из соорганизаторов, как и раньше, выступила пивоваренная компания «Аливария». Там решили музыкальный A-Fest трансформировать A-Football Fest.

Одна из зон активностей, в которой нужно попасть мячом в бочку, получалось далеко не у каждого.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все активности расположены в чаше стадиона. Вот компания из трех человек только вступили на беговые дорожки. Один из них искреннее полагал, что он тут увидит, как Италия и Турция проведут матч открытия. Его товарищи принялись объяснять, что Евро-2020 проходит в других городах Европы.

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый вопрос, который возник у нас: что будет с футбольным полем? Газон никак не закрыли. Разве что поставили таблички с надписью «Траву не рвать». То есть любой посетитель может по нему походить, а потом взять кресло-мешок и смотреть футбол на поле, на котором еще год назад бегал, например, Джорджиньо Вейналдум (полузащитник сборной Нидерландов, который недавно из «Ливерпуля» перешел в ПСЖ). Обычно менеджеры и агрономы больших стадионов не дают даже ступить на газон, чтобы сделать фото во время экскурсий. Как пошли на такой шаг в Минске? Об этом мы спросили у генерального директора стадиона «Динамо» Александра Бут-Гусаима.

- Риски есть всегда. Мы будем мониторить состояние газона. Надеемся, что люди будут только ходить по полю, не пробовать унести часть газона с собой или подстричь его. Да, прижмут немного, потом подстрижем газон, приведем в порядок. До этого мы траву, говоря профессиональным языком, «усыпили», чтобы она вела себя по-другому. Больше запретительных мер нет. В этом весь кайф: приходите, проводите тут время, смотрите футбол. Не думаю, что будет второй такой шанс, - сказал Александр Бут-Гусаим.

Перевёрнутый футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые посетители действительно кайфовали: взял кресло-мешок и прилег на изумрудном газоне. Хочешь – сходил за пивом и едой, хочешь – нашел развлечение по вкусу.

Кстати, о пиве и еде. Бокал разливного – 3,5 рубля, в банке – 4. Но взять сразу несколько банок с собой нельзя – только в пластиковом бокале. Шаурма от 7 до 9 рублей, сэндвич – 6 рублей, луковые кольца – 4 рубля. Другие закуски примерно в таком же ценовом диапазоне.

Развлечений много. Текбол (как настольный теннис, только надо перебрасывать футбольный мяч), бочки (надо так ударить по мячу, чтобы он залетел в них), футбольный дартс, перевернутый футбол (два человека надевают очки, в которых линзы меняют картинку, всё видишь наоборот, со стороны смотрится очень комично), игры на приставках (PlayStation, Xbox и даже 16-битные). Жаль за попадания в те же бочки не дают призы (хотя бы брелоки – так интереснее). Но обещали призы, если опубликовать фото с соответствующим хештегом и угадать победителя матча.

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом матче Евро-2020 Италия обыграла Турцию. На фан-зоне игру показывали на двух стационарных экранах, которые висят над трибунами стадиона. В вечернее время смотрелось вполне хорошо. Только вот звук комментария опережал видеокартинку (так было в тв-трансляции, проблема не в оборудовании стадиона). То есть зрители еще не видели удар футболиста, а комментаторы уже говорят, куда попал мяч. Настоящим футбольным болельщикам это портило впечатление.

Завершился первый тайм матча. Над стадионом раздается сообщение: реализация слабоалкогольных напитков – до 23:00 (до закрытия оставалось 10 минут). Для многих это стало откровением. Тут стадион вновь стал похож на спортивную арену: многие бежали до точек продаж пива. Такое многоборье: сначала бег, а потом переноска сразу четырех бокалов за раз.

Soccer. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первый вечер на фан-зону пришло около 1300 посетителей. Вход бесплатный, но заранее надо регистрироваться на сайте. https://footballfest.stadium-dinamo.by/ Хотя волонтеры в крайнем случае все равно пропустят. Из антиковидных мер: на входе измеряют температуру, столы располагают на дистанции, есть антисептики. Обещали, что в ближайшее время придут белорусские футболисты на автограф-сессии и мастер-классы.

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольный дартс. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличный футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В фан-зоне можно сыграть и на приставке в FIFA-2021/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уютно как дома. Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На газоне дети резвились во всю мощь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смотреть матч можно прям сидя на газоне или удобных креслах-мешках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики сборной Италии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украшения в цветах флага сборной Италии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик сборной Франции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фейсарт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляция матча Турция - Италия. 11 июня 2021 года. Минск, Стадион "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ