Как изменятся бланки ответов, что делать, если перед ЦТ потерял паспорт или если стало плохо в аудитории: все, что нужно знать абитуриенту-2021

16 июня начинается ЦТ. Первым абитуриенты сдают белорусский язык Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 16 июня, абитуриенты сдают первое централизованное тестирование в 2021 году - традиционно это тест по белорусскому языку. Весь график ЦТ-2021 можно посмотреть здесь.

В этом году на все тесты зарегистрировались более 62 тысяч абитуриентов.

- Это несколько меньше, чем было в прошлом году. Это связано с тем, что абитуриенты могут принести приемной комиссии не только сертификаты текущего года, но и прошлого. И этой нормой абитуриенты активно пользуются, - объяснила журналистам замдиректора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

Самые востребованные предметы у абитуриентов-2021, как было и в прошлые годы, - русский язык (более 50 тысяч абитуриентов), математика (более 32 тысяч абитуриентов). Среди иностранных языков самый востребованный - английский (его планируют сдать более 23 тысяч абитуриентов).

- В этом году, как и в прошлом, централизованное тестирование по самым востребованным предметам - русскому языку и математике - будет проходить по два дня, - говорит Наталья Вайтехович.

Что касается резервных дней, в которые тест могут сдать абитуриенты, которые не сделали этого по уважительной причине в основной день, - в этом году их будет три: 14, 16 и 18 июля.

- 14 июля абитуриенты могут сдать один из всех предметов, 16 июля - русский или белорусский и 18-го июля - профильные предметы, - уточняет Вайтехович. - Сроки регистрации - со 2-го по 9-е июля.

ПОДОЙДЕТ ЛИ КОПИЯ ПАСПОРТА ВМЕСТО ОРИГИНАЛА?

Напоминаем, что абитуриентам нужно принести с собой на ЦТ: оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца), пропуск, черную гелевую или капилярную ручку. На ЦТ по физике и химии можно принести калькулятор.

- К сожалению, из года в год приходят абитуриенты, которые предоставляют копию паспорта, заверенную нотариально. Кто-то умудряется прийти с водительским удостоверением. Бывает и такое, что накануне экзамена абитуриент потерял паспорт. В этом случае нужно обратиться в РОВД и получить там справку №9, которая дает право прохождения централизованного тестирования, - рассказывает Наталья Вайтехович.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСДАТЬ ТЕСТ, ЕСЛИ СТАЛО ПЛОХО?

Замдиректора РИКЗ обращает внимание, как вести себя абитуриентам, если во время ЦТ почувствовали себя плохо.

- В этом случае стоит обратиться к организационной комиссии. Как правило в такой ситуации приглашают медработника, абитуриенту выписывают справку, и он имеет право прохождения ЦТ в резервный день, - говорит Вайтехович. - Иногда бывают такие случаи, когда абитуриент почувствовал себя плохо, ему предложили прекратить тест и прийти в резервный день, однако он продолжил работать. А когда пришел домой, понял, что выполнил что-то не так, как хотелось, и через какое-то время приходит с заявлением о том, что хотел бы пересдать этот экзамен в резервный день.

В РИКЗе напоминают, что как только в пропуске абитуриента появляется отметка «тестирование прошел», его бланк будет проверен и выпускник получит результат основного дня. Пересдать тест в этом случае не получится.

ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ИЗМЕНИТСЯ В ТЕСТАХ?

Кроме русского, белорусского языка и математики по всем предметам уменьшилось количество заданий. Увеличилось количество отмен неправильных ответов в поле B (раньше можно было исправить не более двух заданий, в этом году - до четырех).

Наталья Николаевна обращает внимание, что в этом году абитуриенты будут заполнять бланки ответов, которые изменились в сравнении с прошлыми годами.

- С измененным бланком абитуриенты встретятся не в первый раз: все этапы репетиционного тестирования абитуриенты проходили уже с бланками измененного формата. Можно было отследить изменения и в репетиционном тестировании онлайн, а также демонстрационного варианта на сайте РИКЗ, - уточняет специалист.

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ЗАБИРАТЬ СЕРТИФИКАТЫ?

Абитуриенты, которые сдавали ЦТ в основные дни, смогут получить сертификаты с 16 июля, резервные - с 23 июля. Сертификаты выдают в пункте прохождения ЦТ. Абитуриенты, которые написали тест на 0 баллов или были удалены из аудитории за нарушения, сертификаты не получают.

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