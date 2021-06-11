«Политический тяжеловес»: кто такой Виктор Шейман, чью отставку 11 июня принял Александр Лукашенко

«Политический тяжеловес»: кто такой Виктор Шейман, который 11 июня подал в отставку. Фото: БелТА.

11 июня стало известно, что в отставку подал Виктор Шейман – он занимал должность управляющего делами президента Беларуси. Лукашенко во время рабочей встречи принял отставку Шеймана, сообщает телеграмм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе:

- Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя, - сказал Александр Лукашенко.

Виктор Шейман считается «политическим тяжеловесом», по мнению многих политологов, он - последний оставшийся на вершине власти ближайший соратник Александра Лукашенко с первых президентских выборов 1994 года. За время своей карьеры он сменил много должностей и пережил много политических потрясений.

Виктор Шейман родился в 1958 году в Гродненской области. По специальности он военный: Окончил Благовещенское высшее танковое командное краснознамённое училище и Академию МВД Беларуси по специальности «Правоведение». Служил в ВДВ, поучаствовал в Афганистане.

В 1990 году избрался народным депутатом Верховного Совета БССР XII созыва – тогда он был майором, а работал замкомандиром воздушно-десантного соединения 38-й бригады ВДВ.

С 1990 по 1994 год был депутатом Верховного Совета Беларуси, секретарем Комиссии Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью. Уже тогда он стал соратником Александра Лукашенко. В том же 1994 году он стал госсекретарем только что созданного Совбеза Беларуси. В 199 году пару месяцев исполнял обязанности руководителя МВД.

С 1995 по 2000 годы - помощник президента по национальной безопасности, с 2000 по 2004 – генпрокурор Беларуси, с 2004 по 2006 – глава администрации президента. В 2006 году Шейман снова был назначен госсекретарем Совбеза.

В 2008 году после взрыва на День Независимости, Александр Лукашенко заявил, что рассматривает вопрос о снятии Шеймана с должности. Но в январе 2009 года Шейман становится помощником президента по особым поручениям.

В 2013 году Лукашенко назначил Шеймана управделами президента.

Также Шейман стал курировать белорусские проекты в Африке и Венесуэле. По данным Википедии, Шейман награжден 18 орденами и 86 медалями. В том числе венесуэльским орденом «Звезда Карабобо».

Виктор Шейман был объектом критики представителей западных стран, также он попадал под санкции.