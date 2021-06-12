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Экономика12 июня 2021 0:30

«Ставки по депозитам практически нулевые»: Нацбанк рассказал о сбережениях белорусов и своей политике

А белорусский рубль сейчас на третьем месте в мире по обесцениванию
Наталия КРИВЕЦ
Выгоднее всего хранить сбережения в прошлом году было в золоте.

Выгоднее всего хранить сбережения в прошлом году было в золоте.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В 2020 году центробанки развитых стран очень оперативно отреагировали на кризис, обусловленный пандемией COVID-19. Они запустили масштабную программу пандемических денежно-финансовых стимулов, включая программу расширенной покупки активов. Это позволило ведущим мировым центробанкам поддержать экономику суммарно на 14% ВВП.

В странах с формирующимся рынком антикризисные меры тоже принимались, но масштабы поддержки экономики были в разы меньше. В Беларуси они составили всего 1,4% ВВП.

- Мы, как страна с формирующимся рынком, не можем себе позволить применять масштабные количественные смягчения, - отметила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик, выступая в рамках круглого стола «Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период». - У нас недостаточный уровень доверия к монетарной политике, неустойчивая привязка инфляционных ожиданий к цели, высокие риски девальвации и ускорения инфляции. Поэтому денежно-кредитная политика должна быть крайне осмотрительной и учитывать девальвационные и инфляционные риски.

Специалист Нацбанка подчеркнула, что инфляционные ожидания белорусов сегодня очень высоки - более 12%, при том, что власти рассчитывают в этом году на инфляцию в 5%.

- Если в прошлые годы низкая инфляция и в развитых странах, и в России способствовала тому, что мы могли обеспечивать снижение инфляции и выполнять цель 5%, то сейчас ускорение инфляционных процессов в странах - торговых партнерах усложняет реализацию монетарной политики, - объяснила Наталья Мирончик, добавив, что обеспечить цель по инфляции в 5% можно, но лишь за счет ужесточения монетарной политики, что снизит деловую активность и может негативно сказаться на экономическом росте.

Нацбанк не может себе позволить такую же "антиковидную" помощь экономике, как ведущие мировые центробанки.

Нацбанк не может себе позволить такую же "антиковидную" помощь экономике, как ведущие мировые центробанки.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Второй вариант - все-таки «поддерживать приемлемые темпы экономического роста, но тогда инфляция будет отклоняться от целевого показателя и может выйти из-под контроля, учитывая наш исторический опыт», заметила докладчица.

На инфляционные ожидания влияют многие факторы, в их числе - девальвация национальной валюты. В прошлом году белорусский рубль обесценился на 23%. Больше только турецкая лира - на 24%, и бразильский реал - на 30%. Российский рубль за год упал на 19%.

Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов и вкладывают их в акции и драгметаллы.

- Ставки по депозитам низкие, практически нулевые, деньги перетекают на другие рынки, вкладываются в акции, особенно в акции технологических компаний, также в такие инвестиционные товары, как драгметаллы. Золото, например, выросло за прошлый год на 25%, - сообщила специалист Нацбанка.

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