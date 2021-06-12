«Ставки по депозитам практически нулевые»: Нацбанк рассказал о сбережениях белорусов и своей политике

Выгоднее всего хранить сбережения в прошлом году было в золоте. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В 2020 году центробанки развитых стран очень оперативно отреагировали на кризис, обусловленный пандемией COVID-19. Они запустили масштабную программу пандемических денежно-финансовых стимулов, включая программу расширенной покупки активов. Это позволило ведущим мировым центробанкам поддержать экономику суммарно на 14% ВВП.

В странах с формирующимся рынком антикризисные меры тоже принимались, но масштабы поддержки экономики были в разы меньше. В Беларуси они составили всего 1,4% ВВП.

- Мы, как страна с формирующимся рынком, не можем себе позволить применять масштабные количественные смягчения, - отметила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик, выступая в рамках круглого стола «Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период». - У нас недостаточный уровень доверия к монетарной политике, неустойчивая привязка инфляционных ожиданий к цели, высокие риски девальвации и ускорения инфляции. Поэтому денежно-кредитная политика должна быть крайне осмотрительной и учитывать девальвационные и инфляционные риски.

Специалист Нацбанка подчеркнула, что инфляционные ожидания белорусов сегодня очень высоки - более 12%, при том, что власти рассчитывают в этом году на инфляцию в 5%.

- Если в прошлые годы низкая инфляция и в развитых странах, и в России способствовала тому, что мы могли обеспечивать снижение инфляции и выполнять цель 5%, то сейчас ускорение инфляционных процессов в странах - торговых партнерах усложняет реализацию монетарной политики, - объяснила Наталья Мирончик, добавив, что обеспечить цель по инфляции в 5% можно, но лишь за счет ужесточения монетарной политики, что снизит деловую активность и может негативно сказаться на экономическом росте.

Нацбанк не может себе позволить такую же "антиковидную" помощь экономике, как ведущие мировые центробанки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Второй вариант - все-таки «поддерживать приемлемые темпы экономического роста, но тогда инфляция будет отклоняться от целевого показателя и может выйти из-под контроля, учитывая наш исторический опыт», заметила докладчица.

На инфляционные ожидания влияют многие факторы, в их числе - девальвация национальной валюты. В прошлом году белорусский рубль обесценился на 23%. Больше только турецкая лира - на 24%, и бразильский реал - на 30%. Российский рубль за год упал на 19%.

Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов и вкладывают их в акции и драгметаллы.

- Ставки по депозитам низкие, практически нулевые, деньги перетекают на другие рынки, вкладываются в акции, особенно в акции технологических компаний, также в такие инвестиционные товары, как драгметаллы. Золото, например, выросло за прошлый год на 25%, - сообщила специалист Нацбанка.

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