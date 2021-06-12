Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 июня 2021 года: в Минске запускают 11 новых пунктов для прививок, а в Европу пришли более опасные штаммы коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По последним данным, в Беларуси заболели 403 845 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1026 человек, это немного больше, чем сутками ранее. За сутки умерли 9 человек – на одного меньше, чем за предыдущие сутки. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 958 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1187 человек.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 385 тысяч зараженных в сутки. А вот число ежедневных смертей снова пошло вверх – в среднем с сутки сейчас умирает около 10 тысяч человек. Рекорсмен – Индия, там за сутки умерли 3 тысячи человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,79 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 515 человек, в Литве – 4 330, в Латвии – 2 449, в Украине – 51 577 человек.

В 11-ти минских больницах откроют пункты бесплатной вакцинации от коронавируса

Минздрав обещает, что с 14 июня прививки от COVID-19 можно будет сделать в специальных пунктах вакцинации. Откроют их на базе одиннадцати медучреждений Минска: больниц № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Сделать прививки там смогут все желающие при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Напомним, ранее минчане, сделавшие первую прививку, жаловались на отсутствие второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых поликлиниках. В Минздраве заверили, что проблема будет решена до конца недели.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 июня 2021 года: в Минске запускают 11 новых пунктов для прививок, а в Европу пришли более опасные штаммы коронавируса Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

ВОЗ предупредила: в Европу пришли более опасные штаммы коронавируса

Сейчас во многих странах Европы начинают доминировать новые, более опасные варианты коронавируса. По словам главы специалистов, нас тоже не миновала эта участь.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, выступая на брифинге в Женеве, посвященному ситуации с COVID-19, напомнил, что важно не повторять ошибки прошлого лета.

- Прошлым летом постепенно росло число заболеваний COVID-19 среди молодых людей, потом повысился уровень заражения и в более старших возрастных группах, что привело к новой катастрофической вспышке осенью и зимой 2020 года – к новым локдаунам и гибели людей, - говорит Ханс Клюге.

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В Минздраве прокомментировали ситуацию с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках. На данный момент Минздрав ожидает из России разрешения на использование 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавируса

Стало известно, когда в Минске можно будет привиться вакциной «Спутник Лайт». На данный момент в учреждениях здравоохранения в достаточном количестве имеются вакцины «Спутник V», произведенной на базе «Белмедпрепараты» и «Vero Cell» корпорации «Синофарм» КНР