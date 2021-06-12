Сборная Италии разгромила Турцию в матче-открытия Евро-2020: последние новости о чемпионате Европы по футболу на 11 июня 2021 года

Сборные Италии и Турции провели первый матч Евро-2020. Фото: REUTERS

11 июня стартовал долгожданный футбольный праздник Чемпионат Европы 2020. Из-за коронавируса Евро-2020 сдвинули на год и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также предстоящий турнир необычен тем, что многие матчи проходят сразу в нескольких городах.

Первый матч-открытие Турция – Италия состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме. При этом итальянцы оказались номинальными гостями встречи. По некоторым информациям римский стадион посетило около 20 тысяч зрителей.

Перед началом игры прошла красочная церемония открытия. Организаторы мероприятия использовали живой концерт и крутые визуальные эффекты с помощью современных компьютерных технологии. На празднике присутствовали всеми любимый Император Рима Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также классический исполнитель Андреа Бочелли. В заключительной части выступления виртуально прозвучал официальный гимн Евро-2020 «We Are The People».

На сегодняшний день сборная Италии располагается на 7-ом месте в рейтинге УЕФА, а Турция – 29-ое место. Напомним, итальянцы в 2018 году пропустили ЧМ 2018 в России, поэтому уже в Риме они готовы начать реабилитацию за тот позор.

Обе команды имеют достаточно крепкий состав, многие футболисты выступают в клубах ведущих чемпионатов. Среди наиболее ярких игроков турецкой сборной можно выделить: Чалар Сёюнджю («Лестер», Англия), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия) и 35-летний чемпион Франции в составе клуба «Лилль» Бурак Йылмаз, а итальянской сборной - Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, молодой талант Федерико Кьеза (все «Ювентус», Италия), победитель ЛЧ 20/21 Жоржиньо («Челси», Англия), Николо Барелла («Интер», Италия) и опытный голеадор Чиро Иммобиле («Лацио», Италия).

Итальянский коллектив Манчини является главным фаворитом в группе А.

В первом тайме сборная Италии задала высокий темп игры, взяв мяч под контроль. Уже на второй минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле имел хорошую возможность открыть счет в матче. Итальянцы чаще атаковали флангами. Однако, игроки Турции смотрелись солидно и тактически грамотно действовали на поле. Доннарумма стал самым молодым голкипером на этом турнире. На 18-ой минуте хороший момент не использовал Лоренцо Инсинье. С каждым разом игроки Италии усиливали давление на защиту соперника. Футболисты турецкой команды уверенно держали оборону. На 32-ой минуте Иммобиле изящно пробил головой, но рядом со штангой. Временами в игру вступал турецкий вратарь Угурджан Чакыр и не раз выручал свою команду. В итоге первый тайм завершился по нулям.

Старт второй половины встречи ничем не отличался от первого тайма. Итальянцы шли в атаку, турки сбивали ритм игры. На 53-ей минуте центральный защитник Турции Мерих Демирал забивает в свои ворота. Сборная Италии повела в счете 0:1. Это первый гол на чемпионате Европы 2020. На этом коллектив Манчини не собирался сбавлять обороты, а продолжил дальше атаковать. На 66-ой минуте Чиро Иммобиле на родном стадионе забивает второй гол в матче и оформляет заявку на победу. Туркам не удается переломить ход игры, у них мало что получалось на поле. Ближе к концовке Лоренцо Инсинье точным ударом в дальний угол делает разгромный и окончательный счет матча - 0:3.

Таким образом, на стадионе «Олимпико» сборная Италии одержала первую уверенную победу над Турцией в группе A на Евро-2020.