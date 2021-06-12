Что произошло после матча Италия-Турция: счастливые пиджаки от Армани, голевой чутье от родителей и исторические пять замен

У итальянцев и костюмы стильные, и игра. Фото: fashionnetwork.com

Специально к Чемпионату Европы по футболу компания Parimatch приготовила для новых клиентов супер-предложение: только в период ЕВРО все депозиты будут утроены. А также, фрибет в подарок. ЕВРО здесь с Parimatch. А начался Чемпионат Европы с того сборная Италии прибыла на «Стадио Олимпико» в Риме в таких стильных костюмах, что уехать обратно помятыми, ну никак не могла.

Это чудо-костюмы от самого Джорджио Армани: пастельно-голубой блейзер с кроем воротника «mandarin», выполненный из жатого хлопка в паре со свободными черными брюками. Под пиджаками – черные футболки.

Армани был вдохновлен стилем Энцо Беарзота, который привел сборную Италии к победе на чемпионате мира в 1982 году. Этот костюм кутюрье назвал легким и гордым. Итальянцы, которые уже давно забыли вкус больших титулов, сыграли легко и гордо. 3:0 – классика футбольного разгрома, которая началась с гола турок в свои ворота.

Это десятый автогол (его автор защитник Демирал) за всю историю Евро. И впервые в истории чемпионатов Европы результативная голевая серия открылась с автогола.

В своем 39-м матче в финальной стадии Евро итальянцы наконец забили больше двух мячей.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал uefa.com: "Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, а ведь нам противостояла хорошая команда. Болельщики нам помогли - важно было быстро продвигать мяч вперед".

На стадионе, кстати, было 17,5 тысяч зрителей - максимум после ковидных ограничений. Манчини первый тренер в истории Евро, который воспользовался правом пяти замен. И это правило введено из-за пандемии.

Турция проиграла все пять стартовых матчей группового этапа Евро. Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш сетовал, что это был не день его команды:

«Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча".

Лучший игрок матча защитник Леонардо Спинаццола вдохновился футбольной атмосферой Рима: "Идеальный вечер. Все началось еще в автобусе по пути на стадион - мы увидели болельщиков, и по коже побежали мурашки».

По голу забили форварды, на которых молится вся Италия: Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

"Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели», - подвел итог Инсинье.

А Чиро Иммобиле поблагодарил своих родителей: "Мы старались измотать Турцию, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону. К сожалению, постоянно натыкались на нее, как на стену. Пропустив мяч, сопернику пришлось раскрываться, и вот тогда проявились наши сильные качества. За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот я и оказался в нужный момент в нужном месте".

В Италии СМИ пишут, что победа Скуадры Адзурры над турками 3:0 разбудила страну и благодарят главного тренера Роберто Манчини.

Впереди у итальянцев не такие уж сложные соперники: Швейцария и Уэльс. Так что их убойная статистика может быть еще мощнее:

- Италия выиграла девять последних матчей с разницей голов 28:0.

- Скуадра адзурра не знает поражений в 28 матчах (23 победы и 5 ничьих). Последнее поражение итальянцы потерпели от Португалии в сентябре 2018-го.

- Италия выиграла все 12 матчей, когда забивал Иммобиле.

- В 31 последнем матче итальянцы не пропустили больше одного мяча.

- Италия не знает поражений в 11 матчах с турками.

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