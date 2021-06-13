Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 13 июня: кто захватит лидерство в группах С и D

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов к матчу с Нидерландами. Фото: REUTERS

В воскресенье, 13 июня, пройдет третий день футбольного праздника Евро-2020. Сейчас проходят игры I тура группового этапа по футболу.

В Лондоне стартует первый матч игрового дня. В группе D сборная Англии сразится с героями ЧМ-2018 в лице Хорватии. После этого поединка зрители смогут понаблюдать за игрой Австрии против Северной Македонии, который пройдет на стадионе Бухареста. Ближе к позднему вечеру в Амстердаме команда Нидерланды принимает представителей Украины. Сумеет ли украинский тренер Андрей Шевченко преподнести сюрприз в этом мачте?!

На телеканале Беларусь 5 можно будет посмотреть прямые трансляции футбольных матчей.

13 июня, воскресенье

Расписание матчей Евро-2020 на 13 июня. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Напомним, 11 июня в Риме состоялась первая игра чемпионата Европы 2020, где сборная Турции сыграла с Италией. В этом матче Скуадра Адзурра одержала уверенную победа над турками со счетом 3:0.

12 июня завершились матчи с участием Уэльса и Швейцарии (1:1), Дании и Финляндии (0:1), Бельгии и России (3:0).