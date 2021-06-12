Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дании и Финляндии на Евро-2020

Лидер команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Фото: REUTERS

В Копенгагене идет групповой матч чемпионата Европы 2020 по футболу. Команда Дании принимает представителей Финляндии.

Ближе к концу первой половины встречи случился ужасный эпизод, где футбол отошел на задний план. Лидер команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле и замер без движения. Медики Дании выбежали на газон и оказали первую помощь. Матч остановлен. На кону стоит жизнь футболиста. Врачи провели реанимационную процедуру в виде прямого массажа сердца. Датчане окружили Эриксена, чтобы огородить от камер.

Футболисты окружили Эриксена от камер. Фото: REUTERS

Многие игроки и болельщики скрестили пальцы и плакали. Над полем стоит тишина. Позже с помощью команды и ширмы игрока вынесли за пределы поля и увезли в больницу.

Пожелаем Кристиану Эриксену сил и здоровья.