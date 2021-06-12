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Спорт12 июня 2021 20:27

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дании и Финляндии на Евро-2020

Матч был прерван. Футболисту делали прямой массаж сердца
Игорь СОЛОВЬЕВ
Лидер команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле.

Лидер команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле.

Фото: REUTERS

В Копенгагене идет групповой матч чемпионата Европы 2020 по футболу. Команда Дании принимает представителей Финляндии.

Ближе к концу первой половины встречи случился ужасный эпизод, где футбол отошел на задний план. Лидер команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле и замер без движения. Медики Дании выбежали на газон и оказали первую помощь. Матч остановлен. На кону стоит жизнь футболиста. Врачи провели реанимационную процедуру в виде прямого массажа сердца. Датчане окружили Эриксена, чтобы огородить от камер.

Футболисты окружили Эриксена от камер.

Футболисты окружили Эриксена от камер.

Фото: REUTERS

Многие игроки и болельщики скрестили пальцы и плакали. Над полем стоит тишина. Позже с помощью команды и ширмы игрока вынесли за пределы поля и увезли в больницу.

Пожелаем Кристиану Эриксену сил и здоровья.

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