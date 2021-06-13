Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июня 2021 года: проблемы с партией второй дозы вакцины устранили, а список мест, где можно сделать ПЦР, расширили

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июня 2021 года: проблемы с получением партии второй дозы вакцины устранили, а список мест, где можно сделать прививку для поездки за границу, расширили. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По последним данным, в Беларуси заболели 404 740 человек. Прирост за сутки в этот раз – 895 человек, это немного меньше, чем сутками ранее. За сутки умерли 11 человек – это снова рекорд. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 969 человек. Количество выздоровевших за сутки – 937 человек – это меньше, чем в прошлые сутки.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 386 тысяч зараженных в сутки. А вот число ежедневных смертей снова пошло вверх – в среднем с сутки сейчас умирает около 10 тыся человек. Рекорсмен – Индия, там за сутки умерли 4 тысячи человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,8 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 74 562 человек, в Литве – 4 335, в Латвии – 2 451, в Украине – 51 646 человек.

Беларусь получила от России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник V»

Новости о ходе вакцинации в Беларуси сообщило Министерство здравоохранения 12 июня. Ведомство получило от России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента препарата «Спутник V». И уже вечером в пятницу, 11 июня, специалисты предприятия «Белфармация» привезли эти партии вакцины во все области республики.

Поэтому уже в субботу во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой препарата. В Минздраве напомнили, что речь идет о том «Спутнике V», который произвели на «Белмедпрепаратах».

Также в ведомстве сообщили, что уже свыше 690 тыс. человек привиты в Беларуси первой дозой, а полный курс вакцинации завершили более 380 тыс. белорусов.

По поводу сроков введения второго компонента, в Минздраве уточнили, что интервал между введением первого и второго компонента «Спутника V» может составлять 21-90 дней.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июня 2021 года: проблемы с получением партии второй дозы вакцины устранили, а список мест, где можно сделать прививку для поездки за границу, расширили Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Появился список организаций Беларуси, которые могут делать ПЦР-тесты для выезжающих заграницу

Миздрав обновил перечень организаций, которые имеют право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. Всего в этом списке 49 организаций: 22 – в Минске и Минской области, по 4 – в Бресткой и Гродненской областях, по 7 – в Витебской и Гомельской областях и 5 – в Могилевской области. Вот полный список этих организаций.

Настоятель Красного костела отправился в паломничество с молитвой о защите от коронавируса

В субботу, 12 июня, из Гродно стартовало необычное паломничество. Настоятель Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк вместе с прихожанами объедет всю границу Беларуси, взяв с собой копии 8 самых почитаемых в республике католических икон Богородицы. Это иконы из Будслава, Браслава, Бреста, Белыничей, Гродно, Гудогая, Логишина и Трокелей. Апостольский нунций, представитель Ватикана в Беларуси, архиепископ Анте Йозич уже освятил копии икон.

Паломничество будет совершено на автомобилях и оно будет постным - то есть, верующие будут отказывать себе в мясе и других продуктах. Молиться во время паломничества его участники будут особенно за восстановление после пожара базилики Матери Божьей Будславской, а также о мире, возрождении веры и защите от коронавируса.

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В Минздраве прокомментировали ситуацию с получением второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых минских поликлиниках. На данный момент Минздрав ожидает из России разрешения на использование 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавируса