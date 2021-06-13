Сборная России уступила Бельгии со счетом 0:3: что случилось во время матча на чемпионате Европы 2020 по футболу

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над сборной России. Фото: REUTERS

В субботу, 12 июня, прошли игры второго дня чемпионата Европы 2020 по футболу.

Украшением вечера стал матч между сборными Бельгии и России, который прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команда Станислава Черчесова после успешного выступления на ЧМ 2018 готова выйти на газон и показать достойную борьбу в официальных матчах Евро-2020. Главным лидером и капитаном российской сборной является Артем Дзюба («Зенит», Россия). Также можно выделить Александра Головина («Монако», Франция), который является надеждой сборной России.

Сборная Бельгии прибыла в Северную столицу без главной звезды Кевин де Брюйне. Игрок травмировался в финале Лиги Чемпионов 20/21 в игре с «Челси». Однако, отсутствие де Брюйне никак не повлияло на звездный состав команды Роберто Мартинеса. Лидерами бельгийской сборной являются: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Испания), молодой талант Юри Тилеманс («Лестер», Англия), Ромелу Лукаку («Интер», Италия) и братья Эден («Реал Мадрид», Испания) и Торган Азар («Боруссия Дортмунд», Германия). Стоит отметить, главный тренер Мартинес играет по одной и той же схеме (3-4-3) на протяжении нескольких лет.

Ранее команды уже встречались между собой. Явный перевес на стороне Бельгии. В последних играх отборочного турнира Евро-2020 бельгийцы отметились двумя уверенными победами над Россией - 3:1 и 4:1.

Многие эксперты и букмекеры считают «красных дьяволов» главным фаворитом не только этой встречи, но и всего турнира.

Начало первого тайма прошло в спокойном режиме. Обе сборные присматривались друг к другу и осторожничали на поле. На 10-ой минуте Ромелу Лукаку точным ударом в нижний правый угол открывает счет в матче 1:0. Хотя этот забитый мяч вызывает немало вопросов к судейству и VAR. Пропустив гол, российская команда не растерялась и ринулась в атаку. Защитники Бельгии грамотно оборонялись и предугадывали все действия соперника. На 27-ой минуте произошла остановка игры. В центре поля Кузяев и Кастань столкнулись в воздухе и получили повреждения. После этого момента произошли две вынужденные замены: Менье вышел вместо Кастани, а Черышев занял позицию Кузяева. Спустя несколько минут Томас Менье на добивании оформляет – 2:0. Оборона россиян допустила грубые ошибки. Финальная пятиминутка прошла без моментов. Команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи игра не изменилась. Команда Мартинеса продолжила владеть мячом. Россияне искали пути к воротам, но бельгийцы были неприступны. Позже Станислав Черчесов произвел несколько замен, пытаясь изменить качество игры. Но это не позволило русским игрокам переломить ход встречи. В дальнейшем игра прошла в пассивном темпе. Перед завершением поединка Ромелу Лукаку оформляет дубль в матче.

Таким образом, «красные дьяволы» подтвердили статус фаворита и одержали на классе уверенную победу над сборной России – 3:0. Это позволило коллективу Роберто Мартинеса стать лидером в группе B.