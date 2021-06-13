Что произошло после матча Россия-Бельгия

Артем Дзюба не смог себя показать так, как он это делает в чемпионате России. Фото: Reuters

Матч в Санкт-Петербурге начался с прогнозируемой сцены: в знак солидарности с движением Black Lives Matter игроки сборной Бельгии встали на одно колено, а сборная России их не поддержала. С трибун в это время раздался сильный свист.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) так прокомментировала произошедшее: «Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено».

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал свою команду: «Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, так? Футболисты сборной России все делали правильно, — сказал Губерниев «СЭ». — Тот, кто обвиняет нас в расизме — мудаки. На них не стоит обращать внимания. Мы против расизма. Расизм — чудовищная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здравые люди. Наша команда молодцы».

Сам матч прошел предсказуемо. На поле были две сборные разного класса. Поэтому классический счет 3:0 как нельзя лучше отразил произошедшее.

Хотя вот теннисист Евгений Кафельников назвал игру сборной России одним словом: «Позорище».

Защитник Игорь Дивеев сказал, что Лукаку «не такая уж и мощь», а команда Бельгии ничем не удивила.

"Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — не прямо вау. (…) Бельгия нас ничем не удивила".

Из этих слов можно сделать вывод, что счет 0:3 игрок сборной России воспринял как должное, раз бельгийцы не удивили. Ведь они могли выиграть 5:0, 6:0 и т.п. Ну, может быть, и тогда бы не удивили.

Полузащитник Дмитрий Баринов также разочаровался в бельгийцах: "Я бы не сказал, что бельгийцы - космос. Мы пропустили два нелепых гола. До этого у нас были нормальные подходы. Не знаю, что произошло».

Но это скорее проблема личного восприятия. Вот, например, Максим Мухин с другим настроением ушел с поля: «Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя».

Ромелу Лукаку, тот который по словам Дивеева «не прямо вау», забил в ворота сборной дважды. После первого гола он подбежал к телекамере и прокричал: «Крис, Крис, я люблю тебя».

Эти слова адресовались датчанину Кристиану Эриксону, который несколькими часами ранее был на грани жизни и смерти в матче Дания-Финляндия. Лукаку и Эриксен – товарищи по миланскому «Интеру».

У бельгийцев тоже появились проблемы со здоровьем игроков. Защитник Тимоти Кастань получил двойной перелом и на Евро не сыграет.

Главный тренер Станислав Черчесов надеялся на более благоприятный исход:

«Сегодня бельгийцам мы помогли. Хорошо начали игру, но потом совершили промах. После этого появилось расстройство. Конечно, в футболе без ошибок не бывает. Обидно пропустить такой гол, но играть надо продолжать. В моей команде должен быть характер, на который ничто не влияет. То, что сейчас мы получим порцию критики, это абсолютно справедливо", - цитирует Черчесова uefa.com.

Его визави Роберто Мартинес дежурную победу прокомментировал дежурными словами:

"Первый матч всегда очень сложен. Нам нужно было сконцентрироваться на 90 минут, не пропустить. Мы были готовы к схеме соперника в четыре защитника - уже трижды встречались с Россией, и один раз Черчесов использовал эту схему. В целом игра меня порадовала. Победа позволяет нам уверенно смотреть в будущее».

Лидер сборной России Артем Дзюба ничего не смог поделать с защитой бельгийцев:

"Начали достаточно неплохо, думали, что уж ничьей-то добьемся. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче с таким сильным противником вернуться в игру всегда невероятно сложно".

Несколько фактов от УЕФА, которые подтвердят, что матч закончился, как и предполагалось:

- Бельгиец Менье стал первым игроком, который отличился в первом тайме матча финальной стадии евро после выхода на замену.

- В активе Лукаку 62 гола в 94 матчах за сборную. В последних 15 поединках на международной арене он отличился 20 раз.

- Лукаку - лучший бомбардир сборной Бельгии в финальных стадиях Евро с четырьмя голами. Ян Келеманс и Раджа Наингголан забили по два мяча.

- Россия не выиграла ни одного матча ЕВРО, в котором соперник открывал счет (Н2 П10).

- Бельгия выиграла у России шесть из семи последних матчей.

- В 31 последнем матче Бельгия забивала как минимум один мяч.

- Россия не знает побед в шести матчах на Евро кряду.

В группе В после первого тура в лидерах сборные Бельгии и Финляндии, которые обыграв Россию и Данию, набрали по 3 очка.

В следующем туре россияне сыграют против финнов, а датчане встретятся с бельгийцами.