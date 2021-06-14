Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 14 июня: станет ли Испания фаворитом чемпионата Европы

Рамос не вошел в заявку сборной Испании на Евро-2020/
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В понедельник, 14 июня, стартует четвертый день турнира Евро-2020.
Футбольный день начинается в Глазго, где сборная Шотландии встречается со сборной Чехии в группе D. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге. Представители Польши сыграют со Словакией. И завершает игровой день поединок между сборными Испании и Швеции. Сумеет ли «красная фурия» составить конкуренцию главным фаворитам соревнования? Вопрос остается открытым.
Прямые трансляции всех футбольных матчей проведет телеканал Беларусь 5.
14 июня, понедельник
Расписание матчей Евро-2020 на 14 июня.
Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ