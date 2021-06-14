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Спорт14 июня 2021 0:03

Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 14 июня: станет ли Испания фаворитом чемпионата Европы

«Комсомолка» собрала главные события четвертого дня Евро-2020 по футболу на 14 июня
Игорь СОЛОВЬЕВ
Рамос не вошел в заявку сборной Испании на Евро-2020/

Рамос не вошел в заявку сборной Испании на Евро-2020/

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 июня, стартует четвертый день турнира Евро-2020.

Футбольный день начинается в Глазго, где сборная Шотландии встречается со сборной Чехии в группе D. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге. Представители Польши сыграют со Словакией. И завершает игровой день поединок между сборными Испании и Швеции. Сумеет ли «красная фурия» составить конкуренцию главным фаворитам соревнования? Вопрос остается открытым.

Прямые трансляции всех футбольных матчей проведет телеканал Беларусь 5.

14 июня, понедельник

Расписание матчей Евро-2020 на 14 июня.

Расписание матчей Евро-2020 на 14 июня.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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