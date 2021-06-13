Все, что известно о ЧП с футболистом Кристианом Эриксеном, у которого во время матча остановилось сердце: как спасали, что говорят врачи

Первыми на помощь Эриксену пришли его партнеры. Фото: Reuters

Лучший бомбардир сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен, ее лидер и плеймейкер должен был стать 12 июня главным героем матча в Копенгагене, тем более, что датчане в матче против одной из слабейших команд Евро – финнов – были явными фаворитами. Он и стал главным героем, только в ужасной истории, которая еще не закончилась.

На 43-й минуте матча, когда партнер вводил мяч из-за боковой линии, Кристиан сделал несколько шагов ему на встречу и неожиданно рухнул на газон лицом, оставшись лежать неподвижно.

Игроки, оказавшиеся рядом, замахали руками в адрес медицинского персонала команды. Стало понятно, что случилось что-то очень серьезное.

Тем временем, капитан датской команды Симон Кьяер подбежал к лежащему без сознания Эриксену и проверил не запал ли язык – иначе Кристиан мог бы задохнуться.

Через 20 секунд после падения Эриксена, к нему уже подбежали доктора команды. Еще через 40 секунд к ним на помощь прибежали врачи скорой помощи с дефибриллятором. Эриксена реанимировали прямо на поле.

Для того, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение оказавшегося на грани жизни и смерти товарища, игроки сборной Дании взяли в кольцо врачей, заслонив их от телекамер. У многих на глазах были слезы.

«Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы подошли к нему, было дыхание и пульс», - говорит врач сборной Мортен Боэсен, сообщает berlingske.dk. - Однако ситуация быстро развивалась в вызывающем тревогу направлении, и необходимо было незамедлительно принять меры. Ему сделали спасительный массаж сердца. Нам быстро помог врач стадиона, и мы вернули Кристиана. Он говорил со мной перед тем, как его отвезли в больницу на обследование», - сказал Боэсен, который, судя по всему, и спас жизнь Эрексена.

Когда Кристиана уже увезли, вратарь сборной Каспер Шмейхель подошел к Боэсену и крепко его обнял.

А пока Эриксена реанимировали, его партнеры утешали вышедшую на поле жену Кристиана Сабрину Квист Йенсен. Она плакала и надеялась на лучшее.

Когда Эриксена уносили с поля, было видно, что он в сознании. Кристиана направили в госпиталь.

Игра была прервана, футболисты дожидались решения о возобновлении матча в раздевалках. Прошла информация, что матч продолжится в полдень следующего дня. Но все же через два часа команды вышли на поле.

За это время из госпиталя Копенгагена пришло известие, что жизнь Эрикесена вне опасности. Он позвонил партнерам и попросил продолжить игру.

Продолжение матча после такого стресса не пошло на пользу игрокам сборной Дании. Вратарь Каспер Шмейхель совершил грубую ошибку и финны забили победный мяч – 1:0. Более того, датчане не реализовали пенальти. Все в этот вечер было против них.

Решение продолжить матч вызвала критику со стороны некоторых экспертов, но главный тренер датской сборной сказал, что это было их решением:

«Датским игрокам был предоставлен выбор между игрой в субботу или в воскресенье в полдень, и они решили, что матч закончится сегодня», - сказал Каспер Хьюлманд.

Эриксен последний сезон провел в миланском «Интере», а ранее долгие годы играл за лондонский «Тоттенхэм». Врач английской команды сообщил, что проблем с сердцем у Кристиана тогда не было.

«Я подумал: О, Боже! Мы что-то упустили? Но я вернулся ко всем результатам тестов, и все выглядит идеально», - сказал Санджай Шарма The Mails.

А что говорят в Милане?

«Мы пережили плохие моменты. Не только я, но и вся семья «Интера». В ближайшие несколько дней мы займемся масштабными исследованиями, – сказал глава медштаба «Интера» Пьеро Вольпи в интервью La Gazzetta dello Sport. - Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Интере». В Италии это контролируют очень строго».

Врачи полагают, что вряд ли Эриксен возобновит карьеру. Но главное, что ему спасли жизнь.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование, - заявили в футбольной федерации Дании. - Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента".

Как это ЧП скажется на сборной Дании, мы узнаем в ближайших матчах. Им предстоит сыграть со сборными Бельгии и России. Очевидно, что игроки не в лучшем психологическом состоянии. В турнирной таблице тоже дела плохи. Поражение от аутсайдера серьезно осложнило задачу выхода в плей-офф.