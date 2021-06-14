Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 июня 2021 года: ковид научился маскироваться под ангину, а врачи рассказали, как вовремя распознать «черную плесень»

Последние новости о коронавирусе: он может прикинуться ангиной. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По последним данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрировано 923 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 405 663, а выздоровевших - 398 742. Умерли девять человек. Накануне сообщалось об одиннадцати летальных исходах среди пациентов с коронавирусом.

Глава ВОЗ не исключает, что ковид мог «сбежать» из лаборатории

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает, что в первое время после начала пандемии со стороны Китая не было необходимой обратной связи, и это сделало невозможным расследование происхождения вируса. В то же время люди имеют право узнать, откуда появился ковид, но до сих пор точное его происхождение неизвестно.

Гебреисус во время саммита лидеров Большой семерки G7 заявил, что не исключает версию об утечке COVID-19 из лаборатории. Версия о лабораторном происхождении коронавируса должна быть также тщательно изучена и проверена, как и другие, отметил он.

Медики рассказали, как вовремя распознать «черную плесень», которая может появиться после ковида

«Черная плесень», или грибковое заболевание мукормикоз, которое может появиться у пациентов, излечившихся от ковида или заканчивающих лечение, не представляет серьезной опасности, если ее вовремя обнаружить, считают медики. Специалисты рассказали, на что следует обращать внимание. Ранние симптомы мукормикоза – постоянная головная боль, заложенность носа и ощущения уколов и пощипывания в носу, отеки на одной стороне лица, изменение цвета слизистой рта, расшатывание зубов, снижение чувствительности в какой-либо части лица.

Мукормикоз впервые обнаружили у пациентов с ковидом в Индии, позже такие же случаи зафиксировали и в других странах.

Ковид научился притворяться ангиной

Коронавирус хитрит и меняет основные симптомы, определили британские ученые. Если раньше проверка на ковид была обязательной при таких симптомах, как лихорадка, продолжительный сухой кашель, утомляемость, потеря обоняния и вкуса, то теперь коронавирусная инфекция может быть начинаться как обыкновенная ангина или сезонная простуда. Провериться на наличие вируса теперь имеет смысл, если беспокоят боли в горле, насморк, головная боль. Это связано с мутациями коронавируса, объясняют ученые.

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