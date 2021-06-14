Сборная Украины начала Евро-2020 с поражения: что произошло во время матча на чемпионате Европы по футболу

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Украины. Фото: REUTERS

13 июня зрители футбола смогли насладиться матчем между сборными Нидерландов и Украины на чемпионате Европы 2020 по футболу в группе С.

Встреча проходила в Амстердаме со зрителями на трибунах. Хозяева прибыли на стадион «Йохан Кройфф Арена» без ведущих защитников Ван Дейка и Де Лигта, которые пропускают из-за травмы. Однако, есть и мастеровитые игроки в составе «оранжевых»: Мемфис Депай («Лион», Франция), Джорджиньо Вейналдум («ПСЖ», Франция), опытный защитник Дейли Блинд («Аякс», Нидерланды) и полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Сборная Нидерландов пережила смену поколений и рассчитывает порадовать болельщиков после пропуска Евро-2016 и ЧМ 2018.

Проблем в составе украинской сборной нет. Команда Андрея Шевченко предпочитает играть в атакующий футбол. В предыдущих играх «желто-синие» продемонстрировали умение делать результаты. Сборная Украины имеет высокий потенциал. Игроки сборной играют в сильнейших лигах Европы. Наиболее ярким лидером является полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Руслан Малиновский, который привлек внимание ведущих клубов Европы. Достойно выглядят Роман Яремчук («Гент», Бельгия) и Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Ранее обе сборные не пересекались между собой в официальных играх, только в товарищеских. Голландцы играют дома. Футболисты Франка де Бур являются фаворитами в матче с Украиной.

Первый тайм начался в атакующем стиле. Обе команды продемонстрировали хорошие скорости. Хозяева имели отличные шансы, чтобы открыть счет в игре. Но украинский голкипер Бущан не раз выручал свою команду. На 13-ой минуте произошла первая вынужденная замена в составе «желто-синих». Вместо Зубкова на поле вышел полузащитник «Шахтера» Марлос. Позже темп игры немного снизился. Футболисты стали действовать осторожнее. Перед перерывом «оранжевые» всеми силами старались вскрыть оборону и распечатать ворота соперника, но все безуспешно. На 39-ой минуте Бущан совершил прекрасный сейв. Команда Шевченко выглядела уверенно, предпочитая играть в одно касание. Первый тайм закончился нулями на табло.

Вторая половина встречи началась доминированием подопечных Франка де Бура. На 52-ой минуте голландцы разыграли отличную комбинацию, Вейналдум первым оказался на добивании и открывает счет в игре – 1:0. Спустя несколько минут нападающий Ваутер Вегорст удваивает преимущество – 2:0. На этом активность хозяев не закончилась, защитники грамотно сдерживали игроков Украины. На 75-ой минуте Андрей Ярмоленко создал гол-шедевр, стильно пробив левой ногой. «Желто-синие» сократили счет в матче – 2:1. Спустя пять минут Малиновский делает навес со стандарта, где форвард «Гента» Яремчук головой сравнивает счет – 2:2. Перед завершением матча нидерландцы забивают в ворота Бущана. Дюмфрис становится автором третьего мяча. Итоговый счет – 3:2.

Таким образом, сборная Нидерландов в ярком матче одержала победу над национальной командой Украины со счетом 3:2 на групповом этапе чемпионата Европы 2020.