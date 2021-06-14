Что произошло после матча Нидерланды-Украины, лучшей игры Евро-2020

Украинцы забили дважды, но проиграли. Фото: Reuters

Сборной Украины не хватило считанных минут, чтобы добиться сенсационной ничьей в матче против голландцев (2:3) на арене в Амстердаме. Но то, что команда сумела отыграться со счета 0:2 добавило к ней уважения и симпатий.

А точный удар из-за пределов штрафной Андрея Ярмоленко – на данный момент самый красивый гол Евро-2020. В общем же, мы увидели самый результативный матч нынешнего чемпионата. И самый интригующий.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доволен тем, что команда проявила характер:

"Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда уступали 0:2 - мы могли проиграть уже тогда. Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Моя команда очень хорошо себя показала".

Андрей Шевченко объяснил обратную замену Марлоса, который еще в начале игры вышел вместо травмированного Зубкова:

«Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине, мы решили поменять немножко систему, выпустили Шапаренко и передвинули Зинченко. Шапаренко за счёт своей мобильности сразу добавил темп. У нас появилась возможность выше прессинговать. Я видел, как развивалась ситуация, и её надо было поменять. Я считаю, мы сделали правильную замену. Я добавлю: это не значит, что Марлос провёл плохую игру. Он дал сегодня то, что мог», - цитирует тренера ua-football.com

Надо отдать должное украинцам, которые старались контратаковать при каждой возможности:

«Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться», - сказал Шевченко.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур наверняка почувствовал себя везунчиком.

"Мы знали, что сборная Украины - очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты", - сказал Франк uefa.com

Автор гола Андрей Ярмоленко сказал, что по отношению к игре вопросов к команде нет:

«Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Сейчас тяжело это принять, так много эмоций... Сначала 2:0, потом 2:2, и в итоге мы все равно уступили. Нам нужно проанализировать матч вместе с тренерским штабом».

Одним из лучших игроков сборной Украины и матча стал вратарь Георгий Бущан:

"Мы играли хорошо. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче".

Разочарован и Александр Зинченко, исполнявший в матче роль опорного полузащитника:

"Мы очень расстроены. Смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче... Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол. Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед».

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Инстаграм:

«Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше. Впереди две важные игры и победа.

Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это – про Украину. Ибо это сегодня – про вас».

Но в Украине критично отнеслись к поражению. Вот мнение спортивного портала «UA-Футбол»:

«То волокита с формой, то скандал, связанный с плейлистом сборной, то странные кадровые решения тренерского штаба. Такой стресс вряд ли способствовал правильному настрою на турнир. Это был лучший матч этого турнира. Но таким он стал в большей степени благодаря нидерландцам. У Украины можно отметить хорошую игру голкипера Бущана, а также пятиминутное прозрение в атаке. Однако этого мало — чувствовался мандраж в течение всех девяносто минут».

Впереди у сборной Украины матчи против Северной Македонии и Австрии. Здесь от них уже будут ждать побед, а не просто достойного сопротивления.

Кстати, австрийцы македонцев обыграли 3:1.

Факты о матче:

- Первый матч голландцев на чемпионате Европы с Евро-2008.

- Самый результативный матч в истории Евро, в котором счет не был открыт к перерыву.

- До этого матча Шевченко был единственным игроком сборной Украины, забивавшим в финальной стадии Евро.

- Голландцы не выиграли лишь один из 19 матчей, в которых забивал Вейналдум.

- Сборная Нидерландов в десятый раз забила три мяча или больше в матче Евро.