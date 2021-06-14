«Счастливый, как никто» Григорий Лепс встретит свои 59 лет в Минске

Российский исполнитель Григорий Лепс. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прямо накануне своего 59-летия концерт в «Минск-Арене» даст известный российский исполнитель Григорий Лепс. Чтобы усилить эффект праздника, организаторы, помимо партера и секторов, предлагают vip-места за столиками прямо возле сцены. Угощения и напитки тоже предусмотрены – все будет, как на настоящем Дне рождения. Концерт начнется в 21.30 и закончится ровно в полночь, так что зрители смогут прокричать «Happy birthday!» любимому артисту.

Ну, а мы решили вспомнить, что связывает Григория Лепса с Беларусью.

С белорусами в шоу «Голос»

Как известно, Григорий Лепс был наставником телепроекта «Голос». В его командах не было белорусов – хотя могли!

Наш исполнитель Ян Маерс участвовал в шоу «Голос-4», к нему повернулся Григорий Лепс, но Ян выбрал команду Димы Билана.

Еще одна участница из Минска Мерием Герасименко в «Голосе-5» на слепых прослушиваниях исполнила песню «Вьюга» Григория Лепса. Правда, в «родной» тональности, которая была для нее низковата. Наставники это сразу заметили и ни один не повернулся. Тем не менее, у эффектной белоруски была мечта с детства - обняться с любимым артистом, что она и воплотила.

Григорию Лепсу ставили в претензию, что редко поворачивается на «слепых прослушиваниях», на что он ответил «Комсомолке»:

- Я действительно далеко не сразу стал отбирать себе в команду артистов. Обычно очень долго присматриваюсь к человеку, чтобы понять, что он из себя представляет. А так «хлопать» наобум я не привык.

В очень добрых отношениях Григорий Лепс с лидером ансамбля «Сябры» Анатолием Ярмоленко. Рассуждая о шансоне, как о жанре эстрады, Анатолий Иванович говорил в интервью газете «Культура»:

- Вот Григорий Лепс звучит в формате шансона, но он - вершина этого жанра на пространстве СНГ. Сам я, кстати, восхищаюсь работой Лепса и жду его новых песен. Даже на рингтоне в моем смартфоне стоит песня Лепса.

А еще внук нашего народного артиста - Анатоль пел дуэтом с Григорием Лепсом.

- Мы планировали, что они выступят на нашем сольном концерте в Витебске, но у Лепса был день рождения, и ему пришлось срочно уехать. Кстати, Лепс - наш любимый семейный артист. Уникальный по силе и колориту вокал! Григорий поет на разрыв, как в последний раз. Стопроцентная отдача, - говорил с восхищением Анатолий Ярмоленко-старший.

Пел дуэтом с выходцами из Беларуси

Григорий Викторович неоднократно пел композиции выходцев из Беларуси. Например, «Молитву» группы «Би-2» в шоу «Биология». Это музыкальный проект Левы и Шуры Би-2. В гости к ним приходят исполнители самых различных стилей и направлений, чтобы в их студии отыграть live-сеты и рассказать о себе все, что они считают необходимым.

- Почему именно «Молитва»? Это блестящее произведение. Как-то так получилось, что выбрал именно ее. Очень надеюсь, что мы с ребятами создадим какой-нибудь общий опус. Они очень хорошие музыканты и приятные люди, что крайне редко встречается сегодня в нашей работе в музыкальном ряду, - рассказал Григорий Лепс под впечатлением от съемок в программе «Биология».

А в телешоу «Главная сцена» в 2015 году он проникновенно спел «У берез и сосен» с уроженцем белорусского Молодечно Юрием Антоновым.

Много и с удовольствием Григорий Лепс выступает с еще одной нашей землячкой Дианой Арбениной. В качестве дуэта они выходили на сцену на фестивале «Жара», юбилейном концерте Ночных Снайперов «Первая четверть» и даже участвовали вместе в «Новогоднем огоньке-2021». В интернете можно найти совместно исполненные ими песни «Небо», «Неторопливая любовь», «Очень хотела», «Берега».

Интересно, что артисты поддерживают друг друга не только на сцене. Так, когда Григорий Лепс предложил создать комиссии по определению степени мастерства артиста для представителей шоу-бизнеса, Диана Арбенина согласилась с идеей коллеги, предложив еще вернуться к цензуре.

«Григорий Викторович, абсолютно с вами согласна. Я бы, кстати, еще подумала про цензуру. Потому что уровень того, что льется в наши уши и попадает в головы наших детей, вообще за гранью. Но здесь есть один маленький момент. Мне кажется, что если у нас будут цензура и комиссии, то мы практически совсем останемся без эстрады. Как вам такое?», – предположила Диана Арбенина во время эфира на канале НСН.

Отоларинголог по райдеру

Нельзя не вспомнить выступления Григория Лепса в Витебске, где он частый гость. На одном из таких «переаншлагов» в 2015 году мы побывали - и до сих пор под впечатлением от приема зрителей. Казалось, собрать больше людей уже невозможно: они стояли в проходах, потому что всем не хватило мест и пели хором. А еще во время своего концерта Григорий Лепс попивал какой-то особенный лечебный чай, который заваривали для него прямо на сцене. Чай ставили под микрофонной стойкой, бережно накрывая полотенцем.

За кулисами дежурили два отоларинголога, к которым артист несколько раз убегал между песнями. Не секрет, что у Лепса давние проблемы со здоровьем, ему делали операцию и попросили беречь голос. Был момент в его жизни, когда голос у него вовсе пропал – Григорий Викторович даже не разговаривал. Но, как только голос у него снова появился, Лепс тут же вернулся на сцену. Сквозь небольшой проем за кулисами было видно, что врачи, вероятно, делали заливку из шприца в гортань артиста.

Отоларинголог за кулисами – обязательное условие, которое записано даже в райдере у артиста:

- У меня простой райдер, - рассказывал Григорий Лепс. - Ни Хеннесси, ни Перье с пузырьками «миллиметрового размера», ни личного гримера, ни пуховых подушек и плазменного телевизора с компьютером. Гостиница класса люкс. Если в городе нет таких гостиниц, варианты обсуждаются. Главное, чтобы была горячая вода и не было тараканов. Хорошая аппаратура. Варианты неприемлемы. Трезвый обслуживающий персонал. У нас в райдере так и написано: «группа категорически отказывается работать с нетрезвым техническим персоналом». В гримерке должны быть минеральная вода, чай, кофе, молоко, бутерброды, фрукты, чистые полотенца. Если сразу после концерта группа летит или едет обратно, организаторы должны предоставить питание в дорогу. Все! Ах, самое главное забыл — обязательное присутствие врача-фониатра.

В общем, если вы решили провести замечательно вечер 15 июля и спеть хором мегахиты: «Натали», «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день» и «Она не твоя», самое время подумать о билетах на концерт Григория Лепса. Их становится все меньше…

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Григорий Лепс, «Концерт в день рождения!»

«Минск-Арена»

15 июля, 21:30