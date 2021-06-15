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Спорт15 июня 2021 0:03

Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 15 июня: сумеет ли Венгрия преподнести сюрприз в «группе смерти»

Португалия, Венгрия, Франция и Германия завершают первый тур группового этапа Евро-2020
Источник:kp.by
Матч Германия - Франция может стать и украшением группового турнира.

Матч Германия - Франция может стать и украшением группового турнира.

Фото: REUTERS

Во вторник, 15 июня, завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы 2020.

Первый матч группы F состоится на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» в Будапеште, где сборная Венгрии принимает победителей чемпионата Европы 2016 Португалию. Украшением вечернего матча станет поединок между сборными Франции и Германии. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Алъянц Арена».

Все игры показывает белорусский телеканал Беларусь 5 в прямом эфире.

15 июня, вторник

Расписание матчей на 15 июня.

Расписание матчей на 15 июня.

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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