Расписание матчей Евро-2020 по футболу на 15 июня: сумеет ли Венгрия преподнести сюрприз в «группе смерти»

Матч Германия - Франция может стать и украшением группового турнира. Фото: REUTERS

Во вторник, 15 июня, завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы 2020.

Первый матч группы F состоится на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» в Будапеште, где сборная Венгрии принимает победителей чемпионата Европы 2016 Португалию. Украшением вечернего матча станет поединок между сборными Франции и Германии. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Алъянц Арена».

Все игры показывает белорусский телеканал Беларусь 5 в прямом эфире.

15 июня, вторник